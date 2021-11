Kendall Jenner’s 818 Tequila

818 Better Red

2 oz 818 Blanco

0.5 oz agave syrup

1 oz fresh lemon juice

2 oz red wine

Directions: Mix the tequila, agave syrup and lemon juice in a shaker with ice and pour it into a highball glass. Pour red wine over the back of a spoon to create a top layer.