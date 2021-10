Nick Jonas and John Varvatos’ Villa One Tequila

Villa One Blood Orange Cocktail

2 oz Villa One Silver

1.5 oz blood orange juice

3/4 oz fresh squeezed lemon juice

3/4 oz date syrup

1/2 oz Licor 43 (a.k.a. Cuarenta y Tres, a Spanish liqueur)

2 dashes orange bitters

1 dash angostura

Directions: Mix all the ingredients in a shaker and serve over ice. Simply garnish with a blood orange slice.