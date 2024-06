Sobre Nosotros

La fuente confiable sobre noticias de celebridades

Desde su fundación en 1977, Us Weekly ha sido una biblia de la cultura pop, construyendo autoridad a lo largo de las décadas con una cobertura inteligente e irreverente de la industria del entretenimiento. Hoy en día, la marca llega a más de 40 millones de consumidores al mes a través de sus plataformas impresas, digitales y sociales, ofreciendo noticias de última hora y contenido sobre celebridades bien informado desde todos los ángulos. Con acceso privilegiado, entrevistas exclusivas y video y fotografía originales, Us conecta a los lectores con sus estrellas favoritas de una manera que ninguna otra publicación puede hacerlo.

A partir de abril de 2024, Us Weekly ha iniciado una emocionante nueva fase al expandir su alcance para llegar a la audiencia hispanohablante a través de Us Weekly en Español. Reconociendo la importancia y diversidad de la comunidad latina, ahora ofrece contenido en español que no solo habla su idioma, sino que también cubre de manera exhaustiva a las figuras más representativas de esta vibrante comunidad. Esta iniciativa refleja un compromiso continuo por proporcionar una experiencia inclusiva y relevante para todos los lectores, sin importar su idioma u origen cultural.

Us Weekly en Español es una de las iniciativas que acompaña la transformación de la icónica marca Us Weekly en su próxima era, como el buque insignia del Grupo de Entretenimiento y Estilo de Vida de a360media. Desde 2021, el nuevo portafolio de marcas de a360media —enfocado a entretenimiento, estilo de vida, salud de la mujer e intereses especiales— llega a más de 91 millones de lectores cada mes. Un tercio de todas las revistas vendidas en tiendas al público son títulos de a360media, lo que convierte a la empresa en la mayor editorial de Estados Unidos.

Conoce aquí al Equipo Editorial de Us Weekly en Español.

POLÍTICA EDITORIAL

Us Weekly en Español se nutre de contenido original generado por su Equipo Editorial y de traducciones de artículos de Us Weekly. En algunos casos, se utilizan herramientas de Inteligencia Artificial para adaptar contenido creado originalmente en inglés. Todos los artículos son revisados por los miembros del Equipo Editorial antes de que sean publicados. Los artículos creados originalmente en inglés siguen la política editorial de Us Weekly, la cual puede encontrarse aquí.