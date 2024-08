El regreso a clases puede ser toda una locura para cualquier mamá, incluso para una madre famosa como Aislinn Derbez. La actriz contó en exclusiva para Us Weekly en Español, lo que es planear el regreso a clases con su hija Kailani, ya que la pequeña seguido regala sus útiles en la escuela.

“Sí, te soy sincera, de repente se le pierden cosas. Y más que se le pierden, ¡regala cosas! Ella es muy así como de, ‘¡ay!, ¿te gustó esto?, te lo regalo’”, aseguró la actriz.

“Y entonces regresa conmigo y me dice, regalé mi mochila. Y yo, ‘¿qué?’ O ‘regalé mi estuche, o regalé mi cuaderno’. Y yo así como de, ‘¿pero por qué?’ ‘Ay, es que le gustó mucho a mi amiga’”, dijo Aislinn.

La pequeña, de 6 años, es hija de la actriz y de Mauricio Ochmann, aunque actualmente vive con su mamá, pues la pareja se separó hace algunos años. Por eso el regreso a clases tiene que ser muy organizado.

“Pues yo creo que me empiezo a preparar desde casi un mes antes. Es que son tantas cosas las que tienes que organizar, las que tienes que tener en mente, que si lo hago con menos tiempo de anticipación, de repente se me empieza a olvidar todo. Pero sobre todo realmente como dos semanas antes”, aseguró.

La actriz además dijo que debido a que su hija prefiere elegir sus cosas, la opción de compra por internet le facilita todo el proceso.

“Si yo voy a una tienda física a comprarle las cosas, regreso a la casa y casi que me escupe porque me dice ‘eso no me gusta, por qué no me incluiste, por qué no me llevaste’. Entonces yo sí me he dado cuenta que la mejor manera de tenerla feliz y de decirle ok, sé libre en tu creatividad, es a través de comprar online. O sea, yo sí me meto a Amazon”, aseguró la actriz.

“Ya me meto ahí, ya como que me hace Amazon la lista entera de lo típico que necesitas para el regreso a clases. Ya no tengo que yo partirme la cabeza en eso”, agregó la mexicana de 38 años.

La historia de amor entre Derbez y Ochman

Ochman pidió a Derbez que fueran novios en un viaje a carretera de México a Miami el 28 de mayo del 2014. Durante dos años vivieron una relación muy profunda y se fueron a vivir juntos poco tiempo después. En noviembre del 2015 le pidió que fuera su esposa, escondiendo el anillo de compromiso en un postre.

Se casaron el 28 de mayo del 2016 en una boda discreta que se realizó en Tepoztlán, México. Viajaron por el mundo en una larga luna de miel y en febrero del 2018 tuvieron a su única hija Kailani.

Se dice que durante la grabación de la serie ‘De viaje con los Derbez’ en octubre del 2019, fue que llegó el punto su ruptura, pues hubo varios desencuentros entre la pareja.

En noviembre del 2020 se separaron aunque intentaron por aquellos días arreglar el matrimonio. Fue hasta marzo del 2020 que anunciaron su divorcio en un comunicado publicado en lnstagram.