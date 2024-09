Cristian Castro aseguró que desea que su novia Mariela Sánchez lo quiera como lo quiere su abuela, en una entrevista publicada este 3 de septiembre en El Gordo y la Flaca (TelevisaUnivision). Recientemente la pareja retomó su relación, por tercera vez, el pasado 20 de agosto.

“A mí se me desbordan muchas cosas por ella. Es muy atractiva, me atrae muchísimo. Me siento muy enamorado y quiero que me quiera rápido, quiero que se enamore rápido de mí. Por eso es que vinieron los primeros problemas en nuestra relación y por eso nos separamos al principio quizá, porque yo quería que me quisiera ya demasiado, como si fuera mi abuela”, aseguró el cantante.

Además, Castro de 49 años, dijo que toda la relación con Mariela le ha traído buen sabor de boca a pesar de las altas y bajas.

“Se siente algo muy familiar y algo que se está convirtiendo realmente en una ‘brujería’ tremenda, porque me siento como muy familiar con ella y conozco mucho de todos sus gestos. Sus manos son familiares. Nunca he sentido que quiero ir hasta el baño con ella, sin comparaciones ni nada. Se escucha raro pero es el mismo efecto que mi abuela, que me inducía al sueño de una manera muy suave. Y con Mari me siento así”, aseguró el cantante.

Cristian sentenció que esta vez es la oportunidad definitiva para su amor y aseguró que ahora sí podría tener planes de llegar al altar.

“Me quiero casar con Mariela. Voy a intentar primero hacer un ambiente de estabilidad y eso es lo que queremos. Crear un día a día y ver hasta dónde llegamos (con) los enojos”, aseguró.

La historia detrás de la pareja

En enero de este año, Cristian presentó al mundo a Sánchez, de 42 años como su nueva novia. La conoció mientras buscaba una casa en Argentina, pues ella es agente inmobiliaria. El cantante expresó que quería sentar cabeza con ella en varios medios de comunicación.

Viajaron juntos a México para que Sánchez conociera a la madre del artista, Verónica Castro. Pero en febrero pasado terminaron la relación sin revelar los motivos del rompimiento.

El 24 de mayo, Cristian Castro terminó por segunda ocasión con Sánchez tras una semana después de haberse reconciliado. La relación llegó a su fin tras revelarse unos audios, el 20 de mayo, donde la argentina hablaba muy mal del cantante.

“Es un sucio. Vivió en mi casa un mes. Sé lo que es. A mí no me aguanta. Soy muy ordenada y tengo una vida re ordenada. Él quería salir corriendo. No aguantó. Soy muy impecable. Malísimo en la cama. Está muy feo físicamente. Los comentarios míos son todos buenos. Yo nunca más vuelvo a hablar con Cristian. Él lo sabe. No se va a acercar a mí. Yo me fui”, se le escucha decir a Mariela en unos audios dados a conocer por el programa de streaming ‘Chisme No Like’.