J Balvin está por estrenar Rayo, su último trabajo musical, con un nombre que envuelve cuotas iguales de metáfora y emoción. Es que el título responde tanto a las características del fenómeno natural, con el que el músico colombiano se siente identificado, así como al nombre que tenía un primer carro que, con mucho esfuerzo, le regaló su padre para acompañar los inicios en su carrera artística.

“Yo siempre he estado muy conectado con las vibras, con la energía, y qué más que un rayo, ahí está la combinación de ambas”, le cuenta el cantante, de 39 años, en exclusiva a Us Weekly en Español. “Pero Rayo -continúa-, también fue el primer carro que mi padre me regaló en un momento económico muy complicado en nuestro hogar”.

José Osorio Balvín, tal es su nombre real, quedó marcado por aquel gesto que le mostró el amor incondicional que puede sentir un padre por un hijo: “Esos detalles hacen una gran diferencia en personas que lo saben utilizar”, confiesa.

“Ahora que soy padre de familia, entiendo lo que es el amor por un hijo. Él (su papá) requirió de hacer muchas cosas y de quitarse ciertos lujos, pues igual no había para lujos, por darme a mí todo el apoyo de tener un carro para que me pudiera bandear con él, trabajar”, aseguró el cantante urbano.

Y es que pocos conocen de la historia de José, en la cual tuvo que trabajar desde joven en todo lo que podía para mantener no solo a su coche, sino para impulsar su carrera y aligerar la carga de sus padres. Y el recuerdo de Rayo lo conecta hoy con unos inicios que no siempre fueron fáciles. Y aunque –bromea- no se puede “quejar” por cómo le ha ido, reconoce que “se demoró”.

Montado en Rayo, J Balvin iba de barrio en barrio, de pueblo en pueblo, llevaba su música a escuelas, discotecas, vendía y regalaba libros, siempre “con el sueño de repartir mi música por Colombia entera”. Y a la vez, “vendía ropa y dulces. Eso me conecta mucho con ese espíritu trabajador y con el agradecimiento que tengo a mi padre”, aseguró.

“Entonces digamos que fue como que mi pequeña empresa, como mi primer paso, por medio del carro pude empezar a hacer mi parte del negocio”, agregó J Balvin.

Fue con Rayo que inició el amor de J Balvin por los automóviles a tal grado que hoy en día tiene una importante colección que comprende desde un Ferrari 458 Speciale, un Ferrari 812 Superfast, una camioneta Mercedes-Benz Clase G, una Land Rover Defender, entre varios otros.

“Los carros siempre ha sido una pasión mía. Me encantan, llenan mucho mi niño interior. A Rayo me lo gozo tanto como me puedo gozar un Ferrari. Ambos me llevan al mismo lugar. Obviamente cambia la perspectiva. Pero hoy día, si me pudiera montar en Rayo, posiblemente me quedaría un poco más feliz que andando en un Ferrari, por la nostalgia que me causa”, le dice a Us.

“Rayo era un carrito que ya estaba mal [risas]. No era un carro del año, ni mucho menos. Era un carro del 97, pero lo cuidé lo más que pude”, señaló el cantante.

Hoy, la nostalgia, los recuerdos y la importancia de lo que simboliza en su vida y su carrera, ha llevado a J Balvin a buscar aquel VW Gol rojo de sus comienzos hasta localizar al dueño cerquita de Medellín, Colombia, y estar a punto de comprarlo.

“Lo encontré la semana pasada a través de la gente de tránsito. Sé quién lo tiene y se lo voy a comprar. No veo la hora de ir a Medellín a verlo y eso está muy bonito, muy nostálgico”, aseguró.

El artista finalizó asegurando que pagará “el doble del precio” del auto actual en el mercado, pues asegura que valdrá la pena volverlo a conducir. El dueño, sabe de momento que tiene un interesado en el carrito, pero no sabe quién es el comprador.

“Voy a grabar ese momento porque es algo muy especial: lo que representa y de pagarle doble al hombre por tener mi nostalgia en sus manos”, finalizó J Balvin.

Entrevista por Julia Tortoriello