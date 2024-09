Un día después de anunciar al mundo la llegada de su bebé Aiunii, Zhamira Zambrano y su esposo Jay Wheeler se encuentran disfrutando de los primeros días como una familia de tres.

Una fuente cercana a la pareja compartió en exclusiva con Us Weekly en Español que “la bebé nació sana en Orlando, Florida”.

La pareja dio a conocer la tarde del 4 de septiembre el nacimiento de su bebita a través de sus respectivas cuentas oficiales de Instagram.

Las dos únicas imágenes de los flamantes papás, fueron cuidadosamente elegidas y compartidas por sus famosos padres quienes taparon el rostro de la bebé. En una de las imágenes solo destacó la manita de la pequeña Aiunii, cuyo nombre quiere decir “mis ojos” en árabe, con el que Zhamira quiso honrar a sus raíces.

En una entrevista previa al nacimiento de su bebita que Zhamira dio en exclusiva a Us Weekly en Español el pasado 22 de julio, nos habló sobre cómo se visualizaba en su papel como mamá y la exposición de su familia en redes sociales donde es muy activa.

“Hasta ahora lo que tenemos pensado es protegerla lo más posible del ojo público como tal”, dijo Zhamira sobre compartir fotos de su bebé recién nacida. “En cuanto a su carita, no sé si la mostremos al principio, porque pues es muy chiquita. Si a mí me duele cuando me dicen algo de mí, no me quiero imaginar cómo me podría sentir si dicen algo de mi hija, algo de su físico”.

Aunque reconoció que conforme pasen los días será “inevitable” mostrarla en redes sociales, Zhamira dijo que, al principio, “los primeros mesecitos, nos la vamos a reservar”.

Cuando preguntamos a la cantante cómo va a ser de mamá, la artista venezolana dijo de inmediato: “Va a ser una niña consentida. Es la primera nieta de ambas familias. Es la primera bebé en todo”.

La cantante de 26 años mencionó que también será una mamá que pondrá límites.

“Crecí en una casa donde siempre tuve unos papás que me apoyaron en todo y que estuvieron ahí en todo lo necesario, pero me enseñaron a ganarme las cosas”, explicó y agregó, “Me formaron de una manera que obviamente no soy la mujer perfecta, pero me gusta la persona que soy hoy día y quisiera que mi hija pudiera tener lo mismo en su casa. Así que creo que voy a preguntarle mucho a mi mamá muchos consejos para ver cómo hago con la bebita”.

En cuanto a cómo se imagina que iba a ser su esposo, Jay Wheeler, como papá, Zhamira no duda ni un segundo y contesta: “Yo creo que Jay como papá no me va a dejar ni siquiera agarrar a la niña”, bromea y continúa: “Pero va a ser el mejor papá del mundo. No tengo la menor duda de eso. Sé que va a estar ahí presente para su hija, tanto para ella como para mí. Como siempre lo he estado”.

Y para eso, Wheeler ya ha tomado sus medidas, pues recientemente su oficina de relaciones públicas anunció que el artista retomará su Trappii Tour que piensa llevar a Europa. Con lo cual, reinicia su gira en Chicago el 17 de octubre, con paradas en Perú, Chile y México, para después llevar su espectáculo a distintas ciudades de España, alrededor del 16 de diciembre