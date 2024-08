¡El talento reconoce al talento!

Beyoncé compartió un emotivo homenaje a la flamante doble medallista olímpica de oro, Simone Biles, quien ganó la final individual de gimnasia femenina el jueves 1 de agosto.

Beyoncé narra un video en el que celebra a Biles, de 27 años, y que compatió el jueves por NBC. En el clip, que está ambientado con la canción de Beyoncé Cowboy Carter “Just for Fun”, la cantante declara: “Simone Biles me inspira y estoy muy segura que a ti también”.

“Hablemos de poder, porque realmente de eso trata esta historia, del poder físico. Su belleza. Su maravilla. La forma en que nunca deja de asombrarte”, dice Beyoncé mientras se muestran imágenes de Biles compitiendo en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Solo unos pocos seleccionados saben lo que es llegar a la cima y mantenerse allí, y de alguna manera seguir mejorando”, continúa Beyoncé.

Take your best shot, world. Simone Biles is ready for you.

Beyonce sets the stage for Simone in the women’s all-around tonight at 8/7c on NBC and Peacock. pic.twitter.com/S2xHwxORwd

— NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) August 1, 2024