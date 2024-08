Carmen Aub fue “desterrada” de La Isla: Desfío Extremo (Telemundo) y aunque dice que salió con más aprendizajes que arrepentimientos, reconoce que se llevó a una gran amiga en Aylín Mujica, pero también reconoce que hay una persona a la que nunca llamaría “su amigo”, ¿a quién se refería?

En entrevista exclusiva con Us Weekly en Español, la actriz mexicana compartió que aunque fue la eliminada en la cuarta semana del reality show, se llevó grandes experiencias que le servirán en su vida cotidiana.

Una de ellas fue reafirmar su amistad con Aylín Mujica.

“La verdad es que con todos en La Isla hicimos una familia tan bonita”, comenzó diciendo la actriz de 34 años, “Es difícil poder escoger a uno nada más. Decíamos que Sergio era el abuelo, Julián era el papá, Sebas era el hermano mayor, y luego estábamos Angélica y Lili y yo, que éramos como las hermanitas”.

Aub cuenta que la compenetración con Mujica llegó a tal grado que, tan solo con verse, ya se podían comunicar y lograban entenderse por lo que una estaba pasando y viceversa.

“Era con la que dormía al lado. Era con la que siempre nos acompañábamos, así que yo creo que si tuviera que solo decir a una, Aylín Mujica”, aseguró.

¿Y si tuviera que elegir a una persona a la que nunca más quisiera volver a ver?, la pregunta dejó recapacitando a Carmen, pero accedió a contestar: “A ver, es un juego y tenemos que recordar que tampoco se trata de eso. Éramos rivales, más no creer que éramos enemigos. Así que no, hay personas con las que eres más afín, hay personalidades con las que tal vez no mucho y tal vez chocas o dices, bueno, tal vez no seríamos amigos en la vida real, pero tanto así como no poder vernos, pues no. Nadie es tan importante para eso”.

¿Y quién no sería tu amigo?, Us en Español quiso insistir, “¿Quién no sería mi amigo en la vida real? Uriel”, contestó Aub.

Y es que Uriel del Toro se sumó a la competencia tras la salida de Julián Gil, quien tuvo que dejar el reality por órdenes médicas debido a una lesión.

Lo primero que comió Carmen Aub al salir de la competencia

Aunque Carmen dice que le “faltaron un par de frijolitos” para tener más fuerza y quedarse en la competencia, la realidad es que irradiaba felicidad por verse fuera del reality show, donde tuvo que padecer de limitaciones de comida y tuvo que dormir, la mayoría de las veces, en la tierra, sin techo, con lluvia y frío, porque casi siempre su equipo, Las Águilas, perdían en las competencias y solo se quedaban en “Playa Baja”.

Por eso, compartió con emoción lo primero que comió cuando pudo llegar a una ciudad en Turquía: “Cuando llegué a la civilización era de día, era en la mañana, entonces lo primero que pedí fue un desayuno turco. Moría de ganas por comer pan con huevo, queso y miel, que tienen una miel deliciosa en Turquía, y un buen café. Eso fue lo primero, pero yo ya no podía esperar a regresar aquí a mi casa para comer lo que de verdad quería”, detalló la actriz quien también ha formado parte de la serie “El Señor de los Cielos”.

Su mayor aprendizaje dentro de ‘La Isla’

Desde hace unos cuantos años atrás, Carmen Aub comenzó a transitar por un camino de aceptación. Cuando compartió en redes sociales que se había quitado los implantes de seno, reafirmó su camino en el intento de trabajar más en ella misma.

“A veces nos juzgan por como somos… como actrices, por tener cierto perfil”, comienza reflexionando Aub. “Se hacen una idea de lo que somos, ¿no? Y yo, desafortunadamente, …siento que muchas veces tengo que estar demostrando lo contrario, que soy fuerte, que soy independiente, que sí puedo, que soy aventada, que no tengo miedo”.

Por eso Aub encontró que ‘La Isla’ la llevó a descubrir a la Carmen que le faltaba ver.

“Descubrí que no, que no tengo que demostrar nada de eso, que yo soy esa mujer por esencia, por mi naturaleza es esa, pero yo no tengo que demostrarle nada de eso a nadie. Y creo que eso fue lo que me dio la fuerza para darme cuenta que incluso dándolo todo, pudo perder. Y no pasa nada si pierdo”. concluyó la actriz quien ya está viendo sus nuevos proyectos a retomar.