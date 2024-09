Chuy Almada, del equipo de Los Tiburones, fue el último desterrado de ‘La Isla: Desafío Extremo’ (Telemundo), el cual, en el episodio del pasado lunes perdió el duelo de eliminación frente a su compañero de equipo, Uriel del Toro y Angélica Celaya (Panteras).

El entrenador personal contó en exclusiva para Us Weekly en Español, a cuál compañero del reality show no volvería a ver jamás.

“Allá afuera no me gustaría volver a ver nunca a Valeria (Guajardo), fue una persona que la ayudé cuando pude, la saludaba todos los días y ver cómo me gritoneó ese día, que yo de verdad me sentía muy mal, me dolió”, aseguró Almada de 35 años.

El también boxeador mexicano y youtuber aseguró que tuvo un detalle especial con la diseñadora de modas, Valeria Guajardo, y se decepcionó al ver sus reacciones.

“Me dolió porque incluso en su cumpleaños, que fue su cumpleaños allá, yo estaba en Playa Alta y me robé un chocolatito por ahí y cuando la vi le dije ‘¡feliz cumpleaños!’. Ella estaba en Playa Baja, son detallitos que allá valen oro y yo para quedar bien, tengo un chocolatito, para decirle: ‘es un día especial para ti, te queremos’”, aseguró.

“Y ver que al final cuando me sentía mal, me desconoció y (decía), ‘¡ya!, no tiene puntería, ¡ya!, está actuando’. Así que amistades como esa no las quiero ni cerquita. Yo no la he visto de frente, pero de verdad no me da pena decirlo porque quiero que sepa cómo me hizo sentir”, agregó el mexicano.

Sin embargo, Almada también se llevó buenos recuerdos de su paso por La Isla, como sus compañeros más cercanos, quienes siempre estuvieron cerca para apoyarlo.

“Pues mira, con los que me llevaba mucho, eran Samira, Natalia, Adrián y Guti, nosotros cinco éramos inseparables, pero todavía más de ellos, con Adrián y con Natalia, convivíamos muchísimo, eran mis mejores amigos allá adentro de la competencia y me encantaría seguir con esa amistad acá afuera”, aseguró el modelo.

¡Gracias! ¡Felicitaciones! Ya estás subscripto Suscríbete a los newsletters Por favor, ingresa un correo electrónico válido. Suscríbete Al registrarme, acepto los Términos, la Política de privacidad y recibir correos electrónicos de Us Weekly Consulte nuestras últimas noticias en Google News Síguenos Consulta nuestras últimas noticias en Apple News Síguenos

Almada ya tiene experiencia en este tipo de realities, pues fue seleccionado en dos ocasiones para participar en ‘Exatlón Estados Unidos’ (Telemundo), aunque en ninguno de ellos ha llegado a la final.

El modelo aseguró en una entrevista con ‘La Mesa Caliente’ (Telemundo) publicada este miércoles, que quería dejar el programa tras ver un video, mostrado durante la competencia, de su esposa y su hijo.

‘La Isla: Desafío extremo’ se transmite de domingo a viernes a las 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT. por Telemundo. Además, puede verse en la app de Telemundo y en la plataforma de streaming Peacock.