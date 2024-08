En alrededor de 7 horas Demi Lovato y Grupo Firme grabaron su nuevo tema “Chula”.

Pero más que hacer una canción en tiempo récord, los artistas hicieron una reunión de amigos en el estudio de grabación en Los Ángeles, California, pues según una fuente que estuvo presente, “prevaleció el espíritu mexicano” y hasta “comieron tacos durante la sesión”, dijo el informante en exclusiva a Us Weekly en Español.

Durante la grabación del corte, “no hubo traductores, ya que todos los participantes hablaban en inglés, lo que acortaba las distancias en la comunicación”, aseguró la fuente al mencionar que ninguno de los artistas tuvieron que echar mano de traductores, pues finalmente lograron entenderse en el lenguaje universal de la música.

Lovato es de ascendencia mexicana y ha hablado abiertamente en el pasado sobre su herencia latina en la revista Glamour.

Un dato curioso, fue que Demi ayudó a dirigir la voz de Eduin Caz y el resultado fue “Chula”, tema que ya había presentado Grupo Firme en una presentación que realizaron en Austin, Texas, con la aparición sorpresa de Demi en el escenario los primeros días de agosto, según reseñó la revista Billboard.

Ahora esa actuación que estuvo en el marco de La última peda tour, es el video oficial de “Chula”.

Qué dice la letra de “Chula”

La canción que es una creación de Pablo Preciado, Luis Mexia, Sheeno, Eduin Caz y Demi Lovato, tiene un ritmo más cercano al pop y se aleja un tanto del regional mexicano que caracteriza a Grupo Firme, pero a su vez mantiene la identidad del grupo que nació en el estado mexicano de Sinaloa.

“Baby, no sé qué pasó aquí / Que desde que te vi, me siento ready (listo) / Baby, the way you look at me (nene, la forma en que me ves) / This feels like ecstasy, so come and get me (Esto se siente como ecstasy, ven y llévame) / Move your body (chiquitita) Mueve tu cuerpo / Yeah, you got it (cómo te quiero) Sí, lo lograste / I’ve been waiting for you (He estado esperando por ti) / Véngase y caiga, mi chula”, dice parte de la letra de la canción que transita entre el inglés y el español con naturalidad, perfecto para las nuevas generaciones que asimilan cada vez más ambos idiomas en una globalización de la música.

¡Gracias! ¡Felicitaciones! Ya estás subscripto Suscríbete a los newsletters Suscríbete Al registrarme, acepto los Términos, la Política de privacidad y recibir correos electrónicos de Us Weekly Consulte nuestras últimas noticias en Google News Síguenos Consulta nuestras últimas noticias en Apple News Síguenos

“El ingeniero le decía que lo grabara otra vez, y yo decía: ‘¿Qué? ¿Por qué?’ Cada vez era perfecto. Tiene una voz de locos, y lo hacía como si nada”, dijo Eduin Caz a Rolling Stone hace una semana.

A través de un comunicado de Universal Music Group, “Chula” nació de una sesión de composición organizada por la disquera, pues su objetivo es “amplificar la Música Mexicana en el mercado global”.

Demi Lovato compartió su entusiasmo por el tema, declarando: “Colaborar con Grupo Firme en este tema ha sido un viaje inolvidable. La energía vivaz de Eduin y el talento de los compositores de UMPG brillaron durante el proceso de creación, y realmente se puede sentir al escuchar la canción”.