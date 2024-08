No nos culpen si estamos equivocados, pero Taylor Swift podría lanzar pronto Reputation (Taylor’s Version).

Después de que Swift, de 34 años, publicara un Instagram el miércoles 31 de julio, reflexionando sobre su actuación en el Eras Tour en Múnich, los fans notaron rápidamente una pista importante y sospechan que el álbum tan esperado podría lanzarse el viernes 2 de agosto.

En la octava foto de la publicación, Swift hizo la señal de la paz con la mano, lo que llevó a los fans a sospechar que el gesto y su colocación en Instagram el miércoles podrían significar que el álbum se lanzará el 2/8, o 2 de agosto. (La señal de la paz también ha sido interpretado como una pista en el pasado. Antes de lanzar The Tortured Poets Department en abril, Swift y su novio, Travis Kelce, hicieron la señal de la paz indicando que era un álbum doble).

Los fans con ojo de águila también han señalado que la próxima publicación de Instagram de Swift será la número 666, lo que podría apuntar a los temas en Reputation.

Algunos fans han vuelto a fijarse en las camisetas del Eras Tour de Swift, centrándose específicamente en una camiseta que lista sus paradas. Junto a Polonia —donde Swift está programada para actuar el viernes— hay un corazón, y los fans saben muy bien que todo lo que hace la estrella del pop es intencional.

También vale la pena mencionar que Kanye West está programado para lanzar su álbum, Vultures 2, el viernes. West, de 47 años, y Swift han tenido una historia tumultuosa a lo largo de los años, comenzando su rivalidad en 2009 durante su discurso de aceptación por el Mejor Video Femenino en los MTV VMAS. Durante el discurso, West subió al escenario para compartir que Beyoncé tenía uno de los “mejores videos musicales de todos los tiempos” para “Single Ladies (Put a Ring on It)”.

La mala sangre entre ambos escaló desde allí, con West afirmando que Swift le permitió mencionarla en su pista de 2016 “Famous”. Swift, por su parte, alegó que nunca aprobó la línea, “I made that bitch famous”. La entonces esposa de West, Kim Kardashian, posteriormente compartió un video grabado secretamente de su conversación.

Más de un año después del incidente, Swift anunció Reputation. Tras su lanzamiento en 2017, los fans teorizaron que varias pistas —incluyendo “Look What You Made Me Do”, “This Is Why We Can’t Have Nice Things”, “I Did Something Bad” y “Call It What You Want”— podrían estar refiriéndose a su disputa con West y Kardashian, de 43 años.

“Tienes un montaje completamente fabricado en una llamada telefónica grabada ilegalmente, que Kim Kardashian editó y luego publicó para decirle a todos que yo era una mentirosa”, explicó Swift durante su portada de persona del año de TIME en diciembre de 2023. “Eso me llevó psicológicamente a un lugar en el que nunca había estado antes. Me mudé a un país extranjero. No salí de una casa alquilada durante un año. Tenía miedo de hacer llamadas telefónicas. Alejé a la mayoría de las personas en mi vida porque ya no confiaba en nadie. Caí muy, muy bajo”.