Los actores Michelle Rodríguez y Armando Hernández están estrenando serie en Vix , un spin off que salió de la serie 40 y 20 donde sus personajes son pareja. Oríllese a la orilla, es una serie donde ambos interpretan a dos aprendices de policías. Los mexicanos compartieron en exclusiva para Us Weekly en Español sus “pecadillos” y experiencias con policías de México.

“En alguna ocasión, en un retén, yo traía, traigo un auto con vidrios polarizados y en algunos lugares no se está permitido. Obviamente me pararon, me dijeron, ‘oríllese a la orilla’. En cuanto me bajé, pues el comandante echó reconocimiento y hasta nos pusimos a platicar y echamos ahí guase y todo, y la pasamos muy bien. Y ya, nada más me dijo, ‘con cuidado, y si puede lleve su vidrio abajo para que veamos qué sucede’”, dijo Hernández con humor, al recordar su historia con el agente.

Michelle Rodríguez también ha tenido que pasar momentos de tensión que han terminado de forma positiva, sobre todo en una ocasión cuando iba camino a su trabajo.

“La verdad, una vez no traía verificación. Luego se te pasa. Iba a un ensayo muy lejos, y entonces me paró, y me dijo, ‘me la voy a tener que llevar al corralón’ (lugar a donde llevan los autos que la policía detiene en México), y entonces yo muy segura de mí misma le dije, ‘no puedo, pero mire, yo le checo, la pago, pongo mi engomado, y déjeme llegar a mi llamado’. Y entonces es como que, no esperaba esa respuesta, y fue como, ‘ah, bueno, ándale, buen camino, y se fue”, aseguró la actriz de 40 años.

La serie 40 y 20 donde surgió el romance entre La Toña (Rodríguez) y El Brayan (Hernández) se convirtió en un éxito en la plataforma Blim y de TelevisaUnivision con diez temporadas y una en producción con un humor fresco al estilo mexicano. Los actores aseguran cómo ha sido hacer comedia en medio de la época de la cancelación en redes sociales.

“O sea, muy personalmente yo creo que no es que sea difícil. Lo que pasa es que tenemos que ser responsables de lo que decimos y tener cuidado cuando venga meramente de nosotros. A final de cuentas, muchas veces estamos interpretando un personaje, estamos creando a partir de los textos que alguien más escribió y que alguien más autorizó. Pero cuando hablando a título personal, me parece que no es difícil, solo hay que poner atención para no pasar encima de nadie”, aseguró la actriz.

“Sumaría que en este caso, por decir, en esta serie en particular, y hablando de estos personajes y con lo que hacemos, sí había un reto para mí, porque sacamos del contexto de lo que venimos acostumbrados de ver a Toña y a Bryan y ahora en este multiverso de la policía, pero al final creo que logramos justo una buena química porque todos, de alguna manera, todos los compañeros que forman parte de este proyecto realmente tienen una vena artística increíble en la comedia”, aseguró Hernández.

El actor agregó que lo principal es trabajar en conjunto para lograr un resultado a la altura del público que los sigue.

“Entonces, me atrevería a decir lo mismo que Mitch, creo que no es difícil, es más bien una cuestión como es escucharnos, de hacer equipo, de trabajar en equipo y ahí están los resultados”, agregó el actor de 41 años.

La serie Orillese a la orilla se puede ver a través de la plataforma Vix.

Entrevista por Norma Angélica Gómez