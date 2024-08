Después de cinco años, Residente tendrá una gira mundial -llamada ‘Las letras ya no importan’- que iniciará en España durante el mes de septiembre y recorrerá algunos países de Latinoamérica para concluir en su natal Puerto Rico. Sin embargo, en una entrevista reciente que ofreció en exclusiva a Us Magazine en Español, aseguró que su prioridad ahora es incursionar a la industria del cine y estar más cerca de sus seres amados.

“Tengo ganas de hacer una transición al cine y mantenerme ahí. Quiero estar en mi casa, quiero estar con mi hijo. Quiero estar menos tiempo volando para 20 lugares distintos y estar más enfocado en la familia y todo eso. Pero la música va a seguir”, aseguró Residente, de 46 años, quien -además- acaba de debutar en la actuación con la película “In The Summers” que estará en los cines en septiembre.

“La música ha sido mi prioridad por los últimos 20 años, pero ahora mi prioridad es el cine. Y mi prioridad es escribir la película y terminar lo que tengo que terminar de escribir”, agregó el artista.

El boricua inició en el mundo de la música junto a su hermanastro Eduardo José Cabra Martínez, más conocido como Visitante, con Calle 13, agrupación que se convirtió en uno de los duetos urbanos más importantes del mundo. Pero en solitario, René tiene dos discos, Residente lanzado en 2017 y el segundo Las letras ya no importan, que fue estrenado en febrero pasado.

“Entregué el disco porque lo tengo que entregar. Porque ya es un compromiso que tenía hace cuatro años y no lo había entregado y lo tenía que entregar. Pero mi prioridad es el cine ahora y quiero hacer todo con el cine, que es lo que me está inspirando. Esto no quiere decir que voy a dejar la música, voy a seguir haciéndola, pero mi prioridad va a ser el cine”, insistió el artista.

Pero los planes de la gira continúan e iniciará en Barcelona y Madrid el próximo 14 y 15 de septiembre, continuará en el épico Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York el 18 de septiembre y en Inglewood, California, el 20 del mismo mes. Luego, seguirán Buenos Aires el 27 de septiembre. Después se presentará el 3 de octubre en Montevideo, Uruguay, el 5 en Santiago, Chile; el 9 en Lima, Perú; el 12 en Bogotá, Colombia y en Quito, Ecuador se presentará el día 26 del mismo mes.

En noviembre se dará un concierto el día 7 en la Ciudad de México, el 15 en la Ciudad de Guatemala y el 16 en San Salvador, El Salvador. El 7 de diciembre cerrará su gira en San Juan, Puerto Rico.

El disco actual de Residente es un álbum conceptual lleno de críticas, mensajes y un punto de vista de su vida como artista y de su vida personal. Entre las colaboraciones más importantes se encuentran WOS, Christian Nodal, Jessie Reyez, Arcángel, Vico, y Busta Rhymes. Su primer disco Residente, fue lanzado en 2017.

“Yo estaba en un momento bien complicado por el que no quiero volver a pasar y ahí empezaron a salir las letras. Las letras las empecé a escribir y fue como terapéutico para mí. Lo escribí, me hizo sentir mejor y luego se convirtió en canción. Pero fue como algo que me sirvió a mí, que me ayudó a nivel personal”, aseguró el boricua a Us sobre su nueva canción “René”, de fuerte tono autobiográfico.

Aún en ese momento complicado, Residente supo convertir el dolor en música y eso le ayudó a atravesar un momento personal muy difícil.

“Yo estaba pasando por posiblemente una depresión y no lo sabía. Y me enteré ahí y salió ese tema. Y yo nunca me he sentido así, como en depresión. Nunca en mi vida porque yo siempre tengo la alegría. Me puedo encojonar, pero de verdad que siempre estoy con buena energía tratando de hacer todo. Y me pasan cosas jodidas y yo sigo ahí. Y se me muere gente que amo y sigo ahí, contra todo. Ese día me pasó y salió esa letra”, aseguró.

Calle 13

René Pérez Joglar (el nombre real de Residente) es un cantante, compositor y productor, que originalmente fundó Calle 13 junto con su hermanastro Eduardo José Cabra Martínez (Visitante). La agrupación alcanzó la fama mundial con su sencillo original ‘Atrévete Te Te’ lanzada en 2005, el cual alcanzó el puesto 6 en el Top Latin Albums de Billboard en 2007.

El álbum ‘Los de Atrás Vienen Conmigo’, lanzado en 2008, ganó como Álbum del Año en los Premios Grammy Latinos de 2009. Calle 13 lanzó en noviembre del 2010 el disco Entren Los Que Quieran y en el 2014 presentó su último álbum, Multi Viral, donde participó el programador, periodista y activista Julian Assange. El dúo se separó en 2015.

Residente ha ganado 31 premios Grammy, desde Calle 13 hasta Residente, según informó el medio La República, y está listo para volver al ruedo con una esperada gira mundial.

Entrevista por Julia Tortoriello, en el marco de las Latin Alternative Music Conference, en Julio 2024.