El director de ‘Men in Black’, Barry Sonnenfeld, recuerda un día muy movidito en el set con Will Smith.

Según Sonnenfeld, la producción tuvo que ser pausada en la exitosa comedia de ciencia ficción de 1997 durante tres horas después de que Smith, de 56 años, soltara una fuerte flatulencia.

Sonnenfeld compartió la anécdota en el episodio del miércoles 2 de octubre del podcast ‘Let’s Talk Off Camera With Kelly Ripa’, detallando cómo Smith y el coprotagonista Tommy Lee Jones estaban posicionados boca abajo dentro de una cámara “herméticamente sellada” que hacía las veces del interior del coche de sus personajes.

“Digo, ‘Rueda cámara.’ Y escucho a Will Smith decir, ‘Oh, Jesús, lo siento. Tommy, lo siento. Baz, trae la escalera.’ Y oyes a Tommy decir, ‘Está bien, Will. No te preocupes, Will. No te preocupes, Will.’ No sé qué ha pasado”, recordó Sonnenfeld.

El director continuó, “Traemos la escalera, Tommy extiende su pierna mientras la escalera se acerca y baja corriendo las escaleras. Lo que pasó fue que Will Smith es un pedorro. Simplemente hay personas que lo son. Y realmente no quieres estar dentro de un espacio muy pequeño y herméticamente sellado con un pedo de Will Smith. Ni siquiera querrías estar sentado a su lado en el rancho de Disney”.

Smith y Jones, de 78 años, tuvieron que esperar para intentar la escena de nuevo porque “evacuamos el plató durante unas tres horas”, dijo Sonnenfeld.

“Chico encantador, solo que… se pedorrea. Algunos lo hacen, otros no”, agregó el director, quien trabajó nuevamente con Smith en ‘Men in Black II’ y ‘Men in Black 3′.

“No creo que Will coma muchos carbohidratos, te lo diré”, compartió Sonnenfeld con la presentadora Kelly Ripa. “Pasé cuatro o cinco días en su lugar en Calabasas y básicamente comimos pollo hervido y tomates en rodajas durante cinco días”.

A principios de este año, Smith rindió homenaje a ‘Men in Black’ en Coachella cuando se vistió como su personaje, el Agente J, y cantó la icónica canción temática de la película en una aparición sorpresa.

El ganador del Oscar salió durante el set de temática extraterrestre de J Balvin el 14 de abril, rapeando y bailando frente a una cabeza gigante de un alienígena.

Hacia el final de la actuación, dos otros agentes de MIB escoltaron a Balvin lejos del Agente J. Smith luego sacó su neuralizador, el artefacto para borrar la memoria de las personas en el universo de ‘Men in Black’, para hacer parecer que los agentes de MIB nunca estuvieron allí. Afortunadamente, los clips de la actuación de Smith no se vieron afectados y los fans emocionados compartieron su regreso de MIB en línea poco después.