Ángela Aguilar, rompió el silencio y se defiendió de las críticas que ha recibido tras hacer público su romance con Christian Nodal, de 25 años, el pasado 10 de junio. La polémica estalló debido a que Nodal había terminado unos días antes con la mamá de su hija Inti, la cantante argentina Cazzu. El 17 de junio la revista Quién publicó una entrevista con Aguilar donde se defiende de las críticas en su contra.

“Soy cantante, yo no soy ejemplo de nadie, yo no estoy para ello. Si lo soy, qué alegría, qué bonito que les guste lo que hago. Yo soy una hija de familia, me encanta estar con mis papás, pero estoy creciendo, estoy aprendiendo. Los comentarios al principio me afectaban mucho, tanto así que me ponía muy triste, me dio mucha ansiedad, un poco de depresión”, dijo la cantante de 20 años.

La artista mexicana habló sobre su relación con Nodal y aseguró que no tiene intenciones de explicar públicamente lo que realmente pasó entre ellos.

“La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”, dijo Aguilar.

La revista además publicó varias fotos exclusivas de la cantante presumiendo un nuevo tatuaje con las iniciales de su nuevo novio, Christian Nodal. Además, explicó por qué decidió hacer pública la relación.

“Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida. Llevan 27 de años de casados y lo único que saben de ellos es cuando salen en las alfombras rojas”, aseguró.

“En este caso no quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo, es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer”, agregó.

Pero dejó en claro que no quiere ser recordaba por sus relaciones personales o romances y más bien destacar por su trabajo.

“Es una etapa más, pero no me define, yo no quiero ser la novia de nadie, quiero ser Ángela y ya”, señaló.

La intérprete de Qué agonía, que cantó junto a Yuridia y tiene más de 797 millones de reproducciones, también pidió comprensión frente a la etapa que está viviendo actualmente.

“Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, aseguró.

La intérprete de música ranchera también aprovechó para negar los rumores que surgieron el fin de semana sobre una supuesta boda con Nodal en Roma.

“No me cases y no embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella. Me encanta ser una gran mujer, mi abuela me ha dado mucho ejemplo, mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en tu trabajo y me siento orgullosa. No busco consejos de relación porque es una consecuencia de hacer las cosas bien”, aseguró.

Pero para Ángela Aguilar la vida sigue y tiene muchos planes profesionales por delante, como la continuación de la gira por Estados Unidos de “Jaripeo hasta los huesos”, donde canta junto a su papá y su hermano Leonardo. Además, aseguró que viene nueva música con la cual deleitará a sus seguidores más fieles.