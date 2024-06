La hija de Christina Applegate, Sadie, está librando su propia batalla de salud en medio del diagnóstico de esclerosis múltiple de su madre.

“Tengo algo llamado POTS”, dijo Sadie, de 13 años, en el episodio del martes 25 de junio del podcast “MeSsy”, refiriéndose al síndrome de taquicardia ortostática postural. “No tengo idea de qué es realmente, pero tiene que ver con el sistema nervioso autónomo y afecta al corazón. Cuando me levanto, me mareo mucho y mis piernas se debilitan y siento que voy a desmayarme”.

Sadie contó que se ha desmayado e incluso ha perdido el conocimiento alguna vez, pero que “normalmente” no le ocurre. Explicó, “Eso solo pasa en días realmente malos cuando hace calor”.

El POTS es una condición que “hace que tu corazón lata más rápido de lo normal cuando pasas de estar sentado o acostado a estar de pie”, según la Clínica Cleveland.

Aunque Sadie recibió su diagnóstico hace unos meses, ha tenido que vivir con POTS durante “mucho tiempo”.

“El año pasado, en sexto grado, iba a la enfermería varias veces al día porque siempre tenía la sensación de que iba a desmayarme”, dijo y continuó: “En clase, si tenía que levantarme, entonces decía, ‘Tengo que ir a la enfermería. No puedo hacer esto’. O en educación física: ‘Tengo que ir a la enfermería’”.

Sadie recordó que las enfermeras pensaban que estaba “mintiendo” sobre sus síntomas. “Ellas decían, ‘Estás haciendo esto para salirte de clase. Probablemente es solo ansiedad. Vuelve a clase’. No hacían nada al respecto”, dijo.

Sadie dijo que fue “muy duro” escuchar esos comentarios de las enfermeras porque estaba “muy enferma” y “con mucho dolor”.

“El hecho de que no hicieran nada al respecto me perjudicó física y emocionalmente”, afirmó. “Porque era como, ‘Esto es grosero y me siento enferma y me estás diciendo que vaya a educación física y corra vueltas alrededor del campo de fútbol. No puedo hacerlo’”.

Applegate, de 52 años, admitió que se siente “sumamente culpable” porque “no entendía realmente lo que estaba pasando” con su hija. (La estrella de Dead to Me tuvo a Sadie con su esposo, Martyn LeNoble).

“Ella usa capas de ropa en días de 90 grados y odia la educación física; lo siento, perdón por la escuela, pero no soy fanática de la educación física ni de las cosas físicas”, dijo Applegate. “Yo pensaba, ‘Oh, yo también me sentía así’. Me siento fatal por no haberle prestado atención”.

Antes de que Sadie fuera diagnosticada, Applegate dijo que nunca había oído hablar de la condición. “Simplemente no lo veía en casa, cariño. En casa estabas bien. Pero es como nosotros”, dijo Applegate en una conversación con Jamie-Lynn Sigler, quien también tiene EM. “Salimos al mundo, y el estrés y la ansiedad del mundo hacen que nuestros síntomas sean mucho peores de lo que serían si estuviéramos en la seguridad y la frescura de nuestras casas”.

“Y lo siento mucho Sadie Grace”, dijo Applegate, a lo que Sadie respondió, “Está bien”.

La propia batalla de Sadie con POTS la ha hecho comprensiva con el viaje de su madre con EM. (Applegate reveló su diagnóstico de EM en 2021).

“Siento que si no tuviera esto, sería mucho más difícil entender por lo que está pasando mi mamá”, dijo. “Como, cuando mi mamá dice, ‘Oh, tengo dolor ahora mismo. Oh, estoy teniendo temblores’. Si no tuviera esto, probablemente diría, ‘No me importa. No sé de qué estás hablando’”.

Applegate dijo que muchas personas “salieron de la nada” después de que Sadie recibiera su diagnóstico. “Lo odio por ti, mi querida. Realmente lo odio por ti”, dijo. “Estoy triste. Pero te amo y sé que estarás bien. Estoy aquí para ti y te creo. Y gracias por traer esto a la luz y a la conciencia”.

Sadie ahora ha probado medicamentos, pero siente que “no están funcionando en absoluto”. Applegate intervino para señalar que Sadie no está tomando “la cantidad que se supone que debe tomar”.

“Cuando intentaste hacerme llevar esos en una bolsa a la escuela, tengo miedo de que me los confisquen porque algún profesor pensará que tengo drogas o algo así”, dijo Sadie, a lo que Applegate señaló que ha sido aprobado por la oficina de enfermería.

Applegate agregó que tienen esta discusión diariamente. “Yo digo, ‘Solo ponlos en mi bolsa’. [Ella dice], ‘No puedo’. [Yo le digo], ‘Sí puedes’. [Ella contesta], ‘No puedo’”, dijo. “Pero está bien, Sadie. Está bien. Lo resolveremos”.