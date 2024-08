En la complicada red de distanciamiento que ha envuelto a Aaron Rodgers y su familia durante una década, Olivia Munn sigue siendo un personaje principal.

Rodgers, de 40 años, y Munn, de 44, salieron desde 2014 hasta 2017 y, dependiendo de a quién le preguntes, su relación fue el catalizador para que Rodgers dejara de hablar con su familia o una fachada utilizada por los parientes del mariscal de campo para ocultar la verdadera razón de la fractura.

En el nuevo libro Out of the Shadows: The Mystery of Aaron Rodgers, escrito por el columnista del New York Post Ian O’Connor y disponible desde el 20 de agosto, la historia se cuenta desde varios ángulos —incluyendo amigos de Rodgers, sus padres y, sí, incluso el propio mariscal de campo.

Para conocer todas las grandes revelaciones sobre Olivia Munn y la familia Rodgers, sigue leyendo.

Olivia Munn supuestamente llamó a los padres de Aaron Rodgers y les prohibió ver a su hijo

En el invierno de 2014, fuentes del libro dicen que Munn llamó a los padres de Aaron, Ed y Darla, y les dijo que no quería que asistieran al juego de los Green Bay Packers en Tampa Bay contra los Buccaneers cuatro días antes de Navidad.

Ed y Darla tenían planes de viajar y ver a su hijo, el mariscal de campo de Green Bay en ese momento, jugar en el partido, que estaría vinculado a un viaje al cercano Disney World.

Descrita como una “diatriba furiosa”, la llamada telefónica de Munn no fue bien recibida por Ed.

“Lo único que dije fue, ‘No llevas mucho tiempo en escena. Solo eres su novia. Nosotros somos sus padres’”, recuerda Ed en el libro.

A pesar de la advertencia de Munn, Ed y Darla aún hicieron el viaje al juego, aunque no vieron a su hijo.

Munn declinó hacer comentarios para el libro.

Ed Rodgers refuta la idea de que Munn intentó ayudar a reconciliar a la familia

Después de su ruptura, Munn —que ahora está casada con John Mulaney— fue consultada sobre la dinámica de Aaron y su familia.

De hecho, durante una aparición en 2018 en Andy Cohen Live de Sirius XM, Munn dijo que fue instrumental en reparar las vallas familiares cuando estaba saliendo con Aaron.

“Mi último día en [HBO’s] The Newsroom, lo pasé en mi tráiler simplemente animándolo a tener una conversación honesta con tus padres”, dijo Munn, agregando, “Tuvieron una conversación muy agradable y luego empezaron a salir en mi primer año en Green Bay en 2014”.

Sin embargo, Ed rechazó rotundamente la idea.

“Es una mentira”, dice en el libro.

Ed además sostiene que Munn “simplemente inventó cosas para verse bien”.

“Ella dijo que la familia era disfuncional antes de que ella conociera a Aaron, lo cual es una tontería”, continuó. “Íbamos a todos sus juegos; nos quedábamos en su casa. Teníamos una gran relación. No estaba pasando nada malo.”

La madre de Aaron Rodgers se opone a la afirmación de Olivia Munn de que la ‘fama’ desgarró a la familia

Durante esa misma entrevista en Sirius XM en 2018, Munn dijo que “la familia, la fama y el éxito pueden ser realmente complicados si sus sueños están conectados a tu éxito”.

El momento de los comentarios de Munn no fue coincidencia, ya que el hermano de Aaron, Jordan, estaba apareciendo simultáneamente en la temporada 12 de The Bachelorette donde discutió su relación deteriorada con su hermano.

“Su trabajo tiene una conexión directa con lo que él hace”, continuó Munn. “Al final del día, hay muchas complicaciones. No creo que ninguno de los lados de la carretera esté limpio, pero creo que no está bien cuando intentas pararte sobre los hombros de alguien y luego le lanzas tierra en la cara, que es lo que creo que hicieron con él”.

En el libro, sin embargo, la madre de Aaron, Darla, no apreció ser incluida en la narrativa.

“Puedo pensar en familias del espectáculo que, como las Kardashians, se trepan unas sobre otras por la fama y cosas así”, dice. “Pero esa no es nuestra familia. Nadie hizo eso”.

Olivia Munn supuestamente devolvió los regalos de Navidad de los padres de Aaron Rodgers

Las fiestas ciertamente no fueron un momento para la reconciliación y el perdón en el hogar de Rodgers-Munn, al menos según los padres de la estrella del fútbol.

En un caso particular de mala voluntad, se dice que Munn una vez devolvió los regalos de Navidad que ella y Rodgers recibieron de Ed y Darla.

Las fuentes dijeron que los regalos llegaron a la casa de la familia en Chino, California, en el cumpleaños de Ed, haciéndole pensar inicialmente que eran un regalo de Rodgers, con quien no estaba hablando en ese momento.

“Creo que Aaron tomó el lado de Olivia con lo que pasó en una llamada telefónica o con los regalos de Navidad”, dijo una persona cercana a la familia en el libro. “Eran una pareja y él la apoyó. Aaron encontró un camarada que dijo, ‘Lo veo de la misma manera que tú lo ves’”.

La madre de Aaron Rodgers odiaba que Olivia Munn hablara de su vida sexual con su hijo

Descrita como una mujer con “vistas religiosas devotas” en el libro, la madre de Aaron “desaprobaba el sexo prematrimonial y se oponía a que su hijo de en medio compartiera una habitación de hotel con su novia incluso como jugador de la NFL”.

Así que, como puedes imaginar, no le cayó bien que Munn discutiera las escapadas sexuales de la pareja en público.

Por ejemplo, cuando a Munn le preguntaron por Andy Cohen en una aparición en diciembre de 2014 en Bravo’s Watch What Happens Live si ella y Rodgers tenían relaciones sexuales en los días de juego.

“No, no lo hacemos. No en los días de juego”, dijo Munn. “No hay una regla, pero simplemente no sucede porque hay otras cosas en las que concentrarse”.

Munn explicó que a veces tenían sexo después, agregando, “depende de qué tan tarde sea el juego”.

“Intento tener tanto sexo como pueda”, dijo.

Una fuente cercana a la familia Rodgers dice en el libro: “Ella decía todo eso y realmente enfureció a Darla, la enfureció mucho”.

Aaron Rodgers niega que Olivia Munn sea la causa de la ruptura con su familia

Mientras Aaron se niega a abordar la razón específica por la que ya no habla con su familia, niega que fuera por su relación con Munn.

En el libro, Aaron le dice a O’Connor que ella “no tiene nada que ver con todos los años anteriores”.

Out of the Shadows: The Mystery of Aaron Rodgers está disponible desde el 20 de agosto.