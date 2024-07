Kathie Lee Gifford fue hospitalizada con la pelvis fracturada mientras se recuperaba de una cirugía reciente de reemplazo de cadera.

Gifford, de 70 años, le dijo a People en una entrevista publicada el martes 30 de julio, que se lesionó la pelvis en dos lugares mientras se recuperaba de un procedimiento de cadera que fue revelado por la revista el pasado 16 de julio.

Gifford fue hospitalizada recientemente por “más de una semana” después de mover “300 libros por mí misma” durante firmas de libros en Nashville, y luego esforzar su cuerpo aún más al día siguiente cuando un amigo la visitó en casa.

La ex presentadora de programas de entrevistas “simplemente tropezó” después de apresurarse a la puerta para encontrarse con su amigo. “Debilité mi cuerpo… es culpa mía”, dijo Gifford al medio. “No hizo falta mucho, porque estaba débil en ese punto. Y lo siguiente que sé es que estoy de vuelta en el hospital con la pelvis fracturada: por delante y por detrás. Eso es más doloroso que todo lo que pasé con la cadera. La pelvis es increíblemente dolorosa. Pero en fin, aquí estoy”.

Gifford pasó su segunda visita al hospital sumergida en terapia física en lo que la autora llamó una “experiencia humillante”.

“Crees que conoces tu cuerpo y lo siguiente que sabes, tu cuerpo cambia cuando envejeces”, dijo Gifford. “Y por mucho que no quiera pensar en ello, lo estoy”.

Gifford agregó que está evaluando el incidente y actualmente tomando las cosas con calma.

“Es verano para todos excepto para mí”, le dijo Gifford al medio. “Pero está bien. Voy a salir a mi pequeña granja uno de estos días y meteré mis pies en mi piscina de sal. El Señor me está diciendo que es hora de desacelerar. He estado corriendo toda mi vida. El Señor me está diciendo, ‘Has plantado un millón de rosas. Intenta olerlas'”.

Gifford describió su recuperación de la cirugía de reemplazo de cadera como “una de las situaciones más dolorosas de toda mi vida”, pero admitió que no dejó que la frenara y abandonó su andador “en dos días”.

Antes del procedimiento, Gifford señaló que sus “caderas estaban desgastadas hasta los muñones”, los médicos le recomendaron que necesitaba la cirugía como resultado de su estilo de vida activo.

Gifford dijo que su cirujano le dijo, “Escalaste montañas, hiciste películas, subiste a escenarios. Nunca te quitaste los tacones altos, y seguiste adelante y por eso estás pasando por lo que estás pasando”.

El 16 de julio, Gifford lanzó su último libro, Herod and Mary: The True Story of the Tyrant King and the Mother of the Risen Savior, después de una serie de libros autobiográficos y libros para niños que se han publicado desde 2010.

Después de una ilustre carrera televisiva que incluyó funciones de co-presentadora en Today with Kathie Lee and Hoda, y Live! With Regis and Kathie Lee, Gifford también apareció en la película de televisión de 2015, Sharknado 3: Oh Hell No!