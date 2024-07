Joe Manganiello está aclarando la razón detrás de su separación de su exesposa Sofía Vergara.

En enero, Vergara, de 52 años, dijo al periódico español El País que su matrimonio “se rompió porque mi esposo era más joven”. Agregó, “Él quería tener hijos y yo no quería ser una madre mayor”. (Vergara tiene un hijo, Manolo, de 32 años, con su exesposo Joe González).

Ahora, Manganiello, de 47 años, está negando sus afirmaciones en una nueva entrevista con Men’s Journal, calificándolas de “simplemente no (son) ciertas”.

“Se ha dicho mucho en la prensa sobre mi deseo de tener una familia”, dijo Manganiello en la entrevista del martes 16 de julio, cuando se le preguntó qué podría haberse dicho a sí mismo antes de la fama sobre el “proceso curioso” de Hollywood.

“Intentamos tener una familia durante el primer año y medio”, explicó Manganiello. “Y tuvimos una gran conversación justo al inicio, durante el primer mes que salimos. Le dije, ‘Si ya no quieres tener más hijos, entonces lo entiendo. Solo dímelo y sabré lo que es, y está bien’. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca me iría si no funcionaba. Y no lo hice”.

Manganiello admitió que quería tener hijos, pero que “no fue inevitablemente por eso por lo que todo terminó. Es porque dos personas se distanciaron, y a veces eso sucede”.

Manganiello continuó: “Que me pinten como si hubiera tenido una especie de crisis de la mediana edad y, después de nueve años, me hubiera dirigido a alguien y le hubiera dado un ultimátum de: ‘Haz esto que potencialmente es dañino para tu cuerpo, o si no, me voy’? Yo nunca he sido así”.

Us Weekly confirmó en julio de 2023 que Manganiello solicitó el divorcio de Vergara después de siete años de matrimonio. Días antes de que Manganiello presentara la documentación, la pareja emitió un comunicado conjunto.

“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos”, decía el comunicado. “Como dos personas que se aman y se preocupan mucho la una por la otra, pedimos educadamente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”.

En ese momento, una fuente le dijo a Us en exclusiva que la ex pareja no estaba “en la misma página” sobre su romance. “Ella preferiría salir con amigos y él preferiría quedarse en casa, así que no pasaban mucho tiempo juntos”, dijo el informante. “Han estado viviendo vidas separadas durante aproximadamente un año ahora, así que era hora de terminar las cosas”.

Meses después, Manganiello y Vergara resolvieron su divorcio. Según documentos judiciales obtenidos por Us en abril, un juez aprobó el procedimiento.

Desde su separación, Manganiello ha sido vinculado con Caitlin O’Connor. Vergara, por su parte, hizo oficial su romance con el Dr. Justin Saliman en Instagram en abril.