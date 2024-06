Potter murió en un “desafortunado accidente” el sábado 8 de junio, compartió Nathalie en un emotivo post a través del perfil de Portter en la red social X el lunes 10 de junio. People informó que Potter tenía 40 años.

“Para muchos de ustedes, él era un Comicstorian, narrando historias a través de diferentes medios. Para sus seres queridos, era una de las mejores y más solidarias personas que alguien podría pedir”, escribió Nathalie.

“Como esposo, hijo, hermano, amigo, o incluso solo un extraño, Ben era cariñoso y genuino. Era alguien que escuchaba y dedicaba tiempo a sus seres queridos. Hacía todo lo posible por hacer reír a todos y se aseguraba de que estuvieran bien. Él era nuestro soporte y tranquilizaba a sus seres queridos siempre que lo necesitaban”, continuó.

Two days ago, on June 8th, my husband, Ben Potter, passed away in an unfortunate accident.

To many of you, he was Comicstorian, voicing stories from across multiple different mediums. To his loved ones, he was one of the best and most supportive individuals anyone could ask for.…

— Comicstorian/Mangastorian (@Comicstorian) June 10, 2024