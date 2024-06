Padma Lakshmi acepta el envejecimiento, y la perspectiva que viene con él.

“Mira, estoy en mi pico sexual”, Lakshmi, de 53 años, dijo en exclusiva a Us Weekly el miércoles 29 de mayo, en el Crosby Street Hotel en Nueva York mientras promocionaba su colaboración con Bare Necessities. “Digamos las cosas como son. Lo estoy. Y me siento genial con eso. No me importa lo que piensen los demás. No me importa lo que piense mi madre, a menos que me apoye mucho”.

Lakshmi señaló que hubo un tiempo en su vida donde “realmente vivió con miedo”. Añadió, “Vengo de una familia del sur de la India muy conservadora. Estaba aterrorizada de que mi abuelo viera esas fotos de Helmut Newton. Pero estoy libre de todo eso. Simplemente no cumplí con sus expectativas en absoluto”.

A medida que Lakshmi ha envejecido, se ha vuelto más “combativa” y “desatada con [su] lengua”, algo que le da “tanto placer” en ello. La ex presentadora de Top Chef se refirió a sus memorias de 2016, Amor, Pérdida y Lo Que Comimos, donde “lo dice todo”.

“Lo dije todo para quitarle poder”, aseguró. “Nadie podía decir nada de mí que yo no hubiera dicho de mí misma”.

Aunque señaló que es “tan liberador” no preocuparse, Lakshmi dijo que así es como quiere que la gente se sienta con su línea de lencería con Bare Necessities. “Quiero que se sientan felices y seguras y cómodas”, enfatizó. “No importa lo guapa que estés, si no estás cómoda, no te verás hermosa”.

Y continuó: “Quiero que la gente busque estas cosas, se las ponga, se sienta bien y luego siga adelante y haga las cosas que realmente son importantes en la vida, como enamorarse, hacer los proyectos que quieren, estar con sus hijos, bailar hasta medianoche”.

Lakshmi, que tiene una hija de 14 años, Krishna, dijo que pesa unas 35 libras más que cuando tenía 23 años, pero se siente “mucho más sexy”. Y añadió, “Me encanta. No volvería a ese cuerpo”.

Mientras Lakshmi señaló que muchas personas piensan en el envejecimiento como algo negativo, ella no lo ve de esa manera. “Me encanta decir que tengo 53”, destacó. “Y la gente dice, ‘Oh, no pareces de 53’. Y yo digo, ‘No. Esto también es lo que parece tener 53’”.

Hasta hace unos años, Lakshmi tenía una talla de sujetador 34C, pero ahora es 36DD y “no estaba preparada para ello”.

¡Gracias! ¡Felicitaciones! Ya estás subscripto Suscríbete a los newsletters Suscríbete Al registrarme, acepto los Términos, la Política de privacidad y recibir correos electrónicos de Us Weekly Consulte nuestras últimas noticias en Google News Síguenos Consulta nuestras últimas noticias en Apple News Síguenos

“Tengo vestidos hermosos que están colgados en mi armario que no cierran y que tengo que esperar a que le queden bien a mi hija, y eso me rompe el corazón”, explica. “Pero cuando buscaba sujetadores que se adaptaran a mi nueva yo, me resultaba difícil encontrar algo que hiciera lo que necesitaba, pero que no pareciera de matrona. Veía estos sujetadores, y pensaba, ‘No quiero usar eso’. Yo no soy así”.

Y continuó: “Nuestra cultura realmente tiene una manera de decirles a las mujeres que hay un estrecho margen y un tamaño o aspecto estrechos que debes tener para sentirte atractiva, y eso es completa estupidez”.

Con información de Travis Cronin