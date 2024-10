Hace apenas un mes, Cristian Castro hablaba sobre su relación con la argentina Mariela Sánchez y expresó su deseo de que lo quieran como lo quiere su abuela. Y aunque la pareja ha pasado por altas y bajas, ahora tiene la intención de casarse, e incluso de tener hijos.

El cantante mexicano, de 49 años, visitó junto a su novia el programa de Susana Giménez, donde concedieron una romántica entrevista y recordó cómo le robaron el corazón.

“La conocí en Córdoba, el 9 de enero, porque yo quería alquilar algo, entonces, voy a su agencia y veo a Mariela y digo: ‘Me quedo con la casa’. La llamé y le dije: ‘Estás tan linda, ¿te puedo conocer?’. Y me dijo que sí y fui, manejé 9 horas para conocerla y la verdad es que llegué, la tomé de la mano, fuimos a cenar y le di un beso”, detalló el intérprete de ‘Azul’.

También contó que luego del flechazo, la emoción le incitó a llevar a su nueva novia a conocer a su mamá, Verónica Castro, que además es amiga de Susana Giménez.

Pero con los problemas que surgieron en el pasado, parecía difícil pretender que Cristian Castro y Mariela Sánchez hablen de hijos o de matrimonio. “Sí, yo quiero, a mí me gusta. No me ha salido bien y quiero que me salga bien”, se sinceró, el cantante.

Y respecto a la idea de tener un hijo juntos, el artista afirmó: “Lo hemos hablado, sí queremos”.

El escándalo de los audios que les separó en el pasado

A mediados de mayo, se filtraron unos audios donde Mariela hablaba mal sobre Cristian, hecho que causó dolor y una separación que parecía irrevocable.

En aquel entonces, la cordobesa dijo al programa ‘Mañanísima’: “Un artista con un buen mánager soluciona esta situación y pueden pararlo”.

“Yo tengo conversaciones con él, cosas fuertísimas que no voy a mostrar. Lo que me hicieron a mí, me parece que no, meterse en la intimidad de alguien no está bien”, señaló Mariela.

Sin embargo, ambos decidieron darse otra oportunidad y todo indica que aquella polémica ya solo forma parte del pasado.

En la entrevista con Susana Giménez, Cristian Castro aclaró cómo vivieron ese difícil momento. “Yo no me había enterado de que iba a venir con estos audios, yo ya la extrañaba mucho, me dijo algunas malas palabras. Me escribió y te le dije: ‘Te extraño mucho, ven conmigo’. Nos vimos en Miami y ahí salen los audios”, relató.

“Me llama mi vieja (Verónica Castro)”, continúa Cristian, “y me dice: ‘Por favor escucha los audios que acaban de salir, de Mariela’. Mariela lloraba, lloraba mucho, pero terminamos, claro que me enojé”, recordó Cristian Castro.

Si bien fue la propia madre del intérprete quien le informó sobre los audios, aclararon que la relación entre Mariela y su suegra es fantástica. “La Vero la aceptó”, dijo Cristian Castro.

Por su parte, la argentina agregó: “Hablamos todas las noches, 40 minutos. Nos reímos, hablamos de los perros, de los viajes, estamos organizando para encontrarnos, en Las Vegas”.

Los matrimonios de Cristian Castro

El intérprete de “Por amarte así” contrajo matrimonio en varias oportunidades. El primero fue con la paraguaya Gabriela Bó, en 2003, que culminó en divorcio al año siguiente.

Poco después se reconcilió y se casó con la argentina Valeria Liberman, teniendo a sus hijos Simone y Mikhail. Luego de tres años de matrimonio, se divorciaron en 2009.

Ya en 2017, Cristian Castro volvió a casarse, esta vez con Carol Victoria Urban. Pero curiosamente, esta unión duró solo 28 días. De hecho, la ruptura se produjo en la luna de miel.