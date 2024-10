Jenny McCarthy y Donnie Wahlberg ¡son la pareja ideal!

La presentadora de ‘Masked Singer’ elogió su matrimonio con la estrella de New Kids on the Block, en el episodio del martes 1 de octubre de ‘Watch What Happens Live With Andy Cohen’, reiterando que nunca se divorciarán.

Un espectador le preguntó a McCarthy, de 51 años, sobre rumores esparcidos durante el verano, que había problemas entre ella y Wahlberg, de 55 años, lo que llevó a McCarthy a revelar su compromiso con su marido.

“Me alegra mucho que me hayas hecho esa pregunta porque muchas personas, incluidos nuestros familiares, decían, ‘¡Dime que no es cierto!’ y yo estaba como, ‘¿De qué estás hablando?’” dijo McCarthy. “Todo el asunto detrás de esto fue que no había podido ir de gira, visitarlo en la gira. Estaba haciendo ‘Masked Singer’ en ese momento. Entonces surgieron rumores”.

McCarthy agregó, “Aparecí al final de la gira y eso apaciguó los rumores.”

Por si eso no fuera suficiente, la actriz y modelo aclaró aún más las cosas.

“Mira, nunca, jamás, habrá un divorcio entre Donnie y yo. Es hasta que la muerte nos separe. No importa qué”, dijo enfáticamente.

Wahlberg, mientras tanto, estaba en la audiencia del estudio viendo la entrevista de su esposa e intervino, diciéndole al presentador Andy Cohen, “No te romperemos el corazón”.

“Nunca te romperemos el corazón, Andy,” reiteró el actor de ‘Blue Bloods’. “Esa es una de las muchas razones por las que nunca sucederá”.

McCarthy y Wahlberg se casaron en 2014 y celebraron su décimo aniversario de bodas en agosto. Wahlberg estuvo casado anteriormente con Kimberly Fey desde 1999 hasta 2010. Los exes comparten dos hijos: Xavier, de 31 años, y Elijah, de 23. McCarthy estuvo casada con John Asher desde 1999 hasta 2005, y comparten un hijo, Evan, de 22 años.

En una aparición en abril en ‘The Drew Barrymore Show’, Wahlberg reveló la tierna manera en que él y su esposa se mantienen conectados mientras él actúa en ‘Blue Bloods’ en Nueva York y McCarthy está en Los Ángeles para ‘The Masked Singer’.

“Tenemos el lujo de poder dormir juntos cuando estamos separados”, dijo Wahlberg. “Así que quienquiera que se vaya a dormir primero simplemente llama al otro. Pasamos toda la noche juntos cuando no estamos juntos y mira, no es que seamos inseguros o que necesitemos hacer esto, nos encanta hacerlo”.

“Es genial. Es como, ¿por qué no? ¿Verdad? Vamos a extrañarnos, ¿por qué despertar diciendo, ‘Dios mío, te extrañé. Me desperté a las tres de la mañana’”, continuó. “Le digo si te despiertas a las tres de la mañana y no puedes dormir, solo llámame por teléfono, me despertaré y pasaré un rato contigo”.