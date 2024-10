Pamela Anderson cree que sufrió de depresión “durante un par de décadas”.

Anderson, de 57 años, reveló la noticia durante una entrevista en el Festival de Cine de Zúrich, publicada por Variety el sábado, 5 de octubre. La exestrella de Baywatch asistió al evento en Suiza para promocionar su nueva película, The Last Showgirl, creada por la nieta de Francis Ford Coppola, Gia Coppola, y aceptar el prestigioso premio Golden Eye del festival.

Reflexionando sobre cómo ha evolucionado su carrera a lo largo de los años, Anderson, quien se hizo famosa como Casey Jean “C.J.” Parker en Baywatch, le dijo al medio: “Nunca pensé que estaría en un escenario, recibiendo un premio como este. Solo quiero seguir trabajando. Estoy emocionada de seguir haciendo más”.

La actriz continuó: “Lo veo ahora y parece que pasé de Baywatch a Broadway. No sé qué ocurrió en el medio, todo es un gran borrón. Solo estoy feliz de estar aquí, en este momento, porque creo que he tenido depresión durante un par de décadas”.

Anderson agregó que ha disfrutado volver al centro de atención después del lanzamiento del documental de 2023, Pamela, una historia de amor. “Ryan [White] hizo ese documental y así fue como Gia me vio. Siempre supe que era capaz de más”, dijo. “Es genial ser parte de la cultura pop, pero es una bendición y una maldición. La gente se enamora de ti por un traje de baño. Ha tomado mucho tiempo, pero estoy aquí”.

En The Last Showgirl, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 6 de septiembre, Anderson interpreta a una bailarina veterana que debe replantearse su vida cuando el espectáculo de larga duración en el que ha participado se cierra repentinamente. Su actuación ha recibido amplios elogios de la crítica.

Anderson, quien también interpretó a Roxie Hart en Chicago en Broadway en 2022, agregó que su trayectoria profesional finalmente la llevó al papel principal en The Last Showgirl. “No creo que hubiera podido interpretar a este personaje de The Last Showgirl si no hubiera tenido la vida que tuve, así que valió la pena”, explicó Anderson. “Si puedo seguir trabajando y utilizando estas luchas y desafíos… me sentiré bendecida”.

Anderson ha recorrido un largo camino desde sus días en Baywatch, que coincidieron con un papel semirregular en Home Improvement, junto a Tim Allen, entre 1991 y 1997. Protagonizó la serie dramática de la playa desde 1992 hasta 1997.

Una vez famosa por su deslumbrante belleza y su característico look de ojos ahumados y labios delineados, Anderson reveló en una entrevista con Elle en agosto de 2023 que ha dejado de usar maquillaje por completo. La revelación llegó después de la muerte de su maquilladora, Alexis Vogel.

“Simplemente sentí que, sin Alexis, es mejor que no use maquillaje”, dijo Anderson antes de agregar que nunca imaginó que se convertiría en un ícono global de estilo. “Cuando era más joven, nunca pensé que estaría en campañas, especialmente en unas tan importantes”, dijo. “Siempre me sentí como una forastera, un poco rebelde”.

En The Last Showgirl, Anderson permanece completamente sin maquillaje. Le dijo a Variety, “Las chicas [equipo de maquillaje] querían hacer el look de ‘maquillaje sin maquillaje’. Preguntaron, ‘¿Sin contorno, sin brillo labial, nada?’ [y] Gia dijo, ‘Bueno, Pam no lleva ninguno’. Realmente quería que la gente me viera y era una oportunidad perfecta para simplemente quitarlo todo. Trabajar con la al natural es muy vulnerable”.

Si tú o alguien que conoces está luchando o en crisis, hay ayuda disponible. Llama o envía un mensaje de texto al 988 o chatea en 988lifeline.org.