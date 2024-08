Rob Schneider rompió el silencio dos días después que su hija, Elle King, criticara públicamente su paternidad y los comentarios que ha hecho sobre la comunidad LGBTQIA+.

Schneider, de 60 años, se disculpó en una entrevista con Tucker Carlson que se transmite el jueves 15 de agosto en el TCN de Carlson. El comentarista de corte conservador, publicó un adelanto el miércoles de lo que Schneider dijo abiertamente sobre su hija King.

“Solo quiero decirle a mi hija, Elle, te amo y desearía haber sido a mis veintes, el padre que necesitabas y que claramente no lo fui, y espero que puedas perdonarme por mis errores”, dijo.

Continuó, “Te amo totalmente. Te amo enteramente. Y solo quiero que estés bien y feliz con tu hermoso bebé, Lucky. Te deseo lo mejor. Me siento terrible y solo quiero que sepas que nada de lo que dices lo tomo a título personal”.

Schneider comparte a King con su exesposa, la modelo London King, con quien estuvo casado de 1988 a 1990.

Elle, de 35 años, es una cantante con tres álbumes de estudio y tres giras que ha realizado bajo su propio nombre. Apareció en el podcast “Dumb Blonde” de Bunnie XO, donde criticó a su padre en el episodio que se estrenó el lunes. Ella calificó su relación con él de “tóxica y muy absurda”.

La cantante de “Ex’s and Oh’s” reveló que Schneider la envió a un “campamento para gordos” cuando era niña.

“Luego, un año tuve problemas porque me torcí el tobillo y no perdí peso”, dijo.

“Si alguna vez pasaba un verano con mi papá, sería en un set de filmación. Simplemente me perdía entre la multitud”, agregó Elle. “Si alguna vez arruinaba una toma, si alguna vez estaba hablando, me metía en problemas.”

Elle dijo que ella y Schneider pueden pasar “cuatro o cinco años” sin hablarse. Cuando lanzó su primer álbum y la prensa comenzó a preguntarle sobre su padre, dice que las tensiones entre ellos volvieron a estallar.

¡Gracias! ¡Felicitaciones! Ya estás subscripto Suscríbete a los newsletters Suscríbete Al registrarme, acepto los Términos, la Política de privacidad y recibir correos electrónicos de Us Weekly Consulte nuestras últimas noticias en Google News Síguenos Consulta nuestras últimas noticias en Apple News Síguenos

“La verdad, cuando lancé mi disco y la gente finalmente comenzó a preguntar sobre mi papá, mi papá me llamó y me dijo, ‘No hables de mí con la prensa’. OK, genial. Pero también es como, vete al demonio. No me importa. Mira, escucha, la gente me ha preguntado de ti durante años. Y yo digo, no piensas lo que dices y estás hablando estupideces sobre el drag y los derechos anti-gay”.

Schneider ha enfrentado críticas en el pasado por comentarios antitrans y antivacunas. Incluso fue abucheado del escenario en un evento benéfico en junio por hacer bromas transfóbicas.

“Estoy en desacuerdo con muchas de las cosas que él dice. Y él es simplemente, no sé, puedes querer que alguien cambie tanto”, explicó Elle. “Y en última instancia, no puedes controlar las acciones de los demás. No puedes controlar los sentimientos de las personas. Todo lo que puedes controlar es cómo reaccionas y qué haces con tus propios sentimientos”.