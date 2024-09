Chappell Roan aclaró al aire sobre ese momento viral de la alfombra roja en los MTV Video Music Awards 2024.

Roan, de 26 años, fue vista respondiendo a un fotógrafo que le gritó que se “callara la boca” mientras caminaba por la alfombra roja en el UBS Arena en Nueva York el miércoles 11 de septiembre. En un clip ampliamente difundido en redes sociales, la cantante de “Hot to Go!” respondió, “Tú cállate la boca. No, no yo, perra”.

“Esto es bastante abrumador y bastante aterrador”, explicó la nominada cuatro veces a los VMAs más tarde a Entertainment Tonight en la alfombra roja. “Creo que para alguien que sufre mucha ansiedad cuando la gente te grita… la alfombra es horrorosa, y yo respondí. No tienes derecho a gritarme así”.

Roan, quien ganó Mejor Artista Nuevo y interpretó su exitosa canción “¡Buena suerte, cariño!” en la ceremonia, ha sido abierta anteriormente sobre cómo maneja su creciente fama y establece límites con los fans.

Chappell Roan reacts to being yelled at by photographers on the #VMAs black carpet: “The carpet is horrifying, and I yelled back!” pic.twitter.com/SqUbGdBhnm — Entertainment Tonight (@etnow) September 11, 2024

“Solo quiero ser honesta con el público. Hoy me siento un poco mal porque creo que mi carrera está avanzando muy rápido y es realmente difícil seguir el ritmo. Solo estoy siendo honesta, hoy estoy teniendo un día difícil”, dijo Roan durante una actuación en junio. “No estoy tratando de darles un espectáculo menor, es solo que hay mucho. Gracias por entender. Esto es todo lo que siempre he querido. Solo que a veces pesa”.

En agosto, Roan se sinceró sobre los fans que se sienten con derecho a tomarse fotos con ella, o un abrazo, cuando la conocen en persona.

“Si vieras a una mujer al azar en la calle, ¿le gritarías desde la ventana del coche? ¿La acosarías en público?”, dijo Roan en el primero de dos videos de TikTok. “¿Te acercarías a una dama al azar y dirías, ‘¿Puedo tomarme una foto contigo?’ y ella está como, ‘No, qué demonios’, y luego te enojas con esta dama al azar?”.

Roan continuó, “¿Te ofenderías si ella dice no a tu tiempo porque tiene su propio tiempo? ¿Acosarías a su familia? ¿La seguirías? ¿Intentarías diseccionar su vida y acosarla en línea?”.

“Soy una perra al azar. Eres una perra al azar. Solo piensa en eso por un segundo”, concluyó la cantante en el video.

En un segundo video, Roan criticó el “comportamiento espeluznante” de los fans, diciendo, “No me importa que el abuso y el acoso, el acecho, lo que sea, sea algo normal de hacer a personas que son famosas o un poco famosas”.

Continuó, “No me importa que sea normal. No me importa que este tipo de comportamiento loco venga con el trabajo, el campo profesional que he elegido. Eso no lo hace bien. Eso no lo hace normal. No significa que lo quiera. No significa que me guste”.