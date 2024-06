Rosalía vuelve al cine para realizar su primer protagónico. La cantante española interpretará a la madre de otra de las protagonistas, la actriz Ana de Armas, según información dada a conocer por el influencer Daniel Richtman, quien conoce muy bien las entrañas de Hollywood.

La cinta se llamará The Mirror’s Wake y trata sobre una mujer (Ana de Armas) que tiene una madre que fue artista (Rosalía), y busca transformar el legado artístico de su madre con fines cuestionables. La historia será contada en dos líneas de tiempo.

La película es producida por David Lowey, conocido por películas como The Green Knight y A Ghost Story y dirigida por Nicholas Ashe Bateman. Se espera que el rodaje inicie en otoño de este año y podría ser estrenada a finales del 2025 o a inicios del 2026.

Además, la cinta será producida por el estudio independiente A24, las mentes maestras detrás de Moonlight, Everything Everywhere All At Once, The Witch, Mindsomar y Civil War.

Hasta ahora, Rosalía no ha confirmado si participará en la película, sin embargo, se cree que por razones contractuales no lo ha hecho público. Por el momento no se han dado a conocer quiénes formarán parte del elenco.

Rosalía tuvo una pequeña participación en el cine, cuando actuó en la película Dolor y Gloria (2019) dirigida por Pedro Almodóvar con el personaje de “Rosita”. La cinta estuvo nominada al Óscar en la categoría de Mejor Película Internacional.

Tal parece que Rosalía estaría buscando hacer carrera en Estados Unidos, después de que se mudó a California. A principios de mayo fue una de las celebridades que más llamó la atención en la Gala del Met, donde vistió un elegante traje negro de Dior.

En el plano musical y a dos años de haber sacado su último disco Motomami, la española ya prepara material para regresar a la escena musical, sin embargo hasta ahora no se sabe el tema central del álbum.

Hace poco, Rosalía publicó la foto de una pizarra donde compartía dos listas, una de sentimientos y otra de comportamientos, lo que se cree son pistas del tema central del disco. Entre los conceptos se encontraban pena, rabia, dolor e impotencia, es decir, el disco podría estar centrado en la pérdida, tras su ruptura con el cantante Rauw Alejandro, la cual llegó tras el cierre del Motomami Tour y a poco menos de un año de haberse comprometido para casarse.

Los fanáticos de la cantante especulan con que se trataría de otra más de las pistas de la española, pues antes de lanzar el disco Motomami, la cantante publicó una foto de una pizarra donde estaba escrito el nombre del disco, sin que significara nada para nadie en ese momento.