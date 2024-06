Taylor Swift tiene a sus fans obsesionados por una actuación en particular del Eras Tour que los dejó preguntándose sobre una fecha en la vida de la estrella pop.

Desde que inició su Eras Tour mundial el año pasado, Swift ha dado muchas razones para alegrar a sus fans, desde videos musicales sorpresa, versiones regrabadas y estrellas invitadas especiales. Sin embargo, uno de los momentos más populares sigue siendo su sección de canciones sorpresa del concierto, donde interpreta dos canciones diferentes cada noche, una con guitarra y otra al piano.

Fans de todos lados han corrido a los directos en TikTok para ver qué canción sorpresa interpretará Swift cada noche, formulando teorías sobre cómo los colores de los vestidos corresponden a las mejores canciones y buscando pistas sobre por qué ciertas mezclas de canciones se tocan juntas.

Después de que Swift interpretara una mezcla de su canción de Speak Now “Haunted” con la destacada de Folklore “Exile” en la tercera noche de su show en Edimburgo, Escocia, el domingo 9 de junio, los fans más observadores se dieron cuenta de inmediato que no era la primera vez que “Haunted” había sido una elección de canción sorpresa (aunque inicialmente dijo que no repetiría ninguna canción sorpresa dos veces, desde entonces ha retirado esa regla).

La cantante interpretó por primera vez esta tema en la misma fecha, pero de un año antes, en Detroit, Michigan, junto con “I Almost Do” de su álbum de 2012, Red. Aún más curioso, Swift optó por llevar vestidos de tonos rosa-púrpura similares en ambas ocasiones.

“Taylor Swift cantando ‘Haunted’ exactamente un año después de cantarla en mi concierto, la odio, ¿por qué me hace esto?”, escribió una persona en X, mientras que otra dijo, “Tocar ‘Haunted’ en mi cumpleaños 2 años seguidos… señorita Taylor Swift, ¿qué te he hecho???”

Después de lanzar Speak Now en 2010, Swift habló sobre su inspiración detrás de la balada en su sitio web.

“‘Haunted’ trata sobre el momento en que te das cuenta de que la persona de la que estás enamorado se está alejando y desvaneciendo rápidamente”, escribió en ese momento. “Y no sabes qué hacer, pero en ese período, en esa fase del amor, donde se está desvaneciendo, el tiempo se mueve muy lentamente. Todo depende de lo que decía ese último mensaje de texto, y te das cuenta de que se está desenamorando. Eso es algo realmente desgarrador y trágico, porque todo el tiempo intentas decirte a ti misma que no está sucediendo. Pasé por esto, y terminé despertándome en medio de la noche escribiendo esta canción sobre ello”.

En su folleto de letras de Speak Now, que contiene mensajes secretos ocultos con letras mayúsculas, Swift escribió el mensaje: “AÚN HASTA EL DÍA DE HOY”.

Aunque Swift nunca ha especificado sobre quién trata la canción, alguna vez insinuó que era una amalgama de varios chicos de su pasado, muchos fans especularon en ese momento que el tema podría ser Joe Jonas, con quien Swift comenzó a salir en el verano de 2008. La pareja estuvo junta menos de seis meses antes de terminar, con Swift afirmando que el JoBro terminó con ella en una llamada telefónica de 27 segundos.

Si algo ocurrió el 9 de junio entre los exes es desconocido, pero otra canción del disco Speak Now de Swift, “Last Kiss”, menciona la fecha de julio 9, un mes más tarde, y también se rumora que trata sobre Jonas.

“Recuerdo ahora, el olor de la lluvia / Fresca sobre el pavimento, corrí fuera del avión / Ese 9 de julio, el latido de tu corazón / Salta a través de tu camisa / Todavía puedo sentir tus brazos”, canta Swift en el primer verso.

Mientras algunos creen que podría, por alguna razón, ser un recuerdo de su tiempo con Jonas —después de todo, ahora son amigos—, otros piensan que el 9 de junio podría tener un significado especial conectado con su antiguo romance, Matty Healy, con quien salió brevemente en 2023 después de romper con su ex Joe Alwyn.

La pareja se vinculó por primera vez en 2014 pero no confirmaron su romance en ese momento. Reavivaron su romance en mayo de 2023, un mes después de su ruptura con Alwyn. Aunque nunca abordó directamente la relación con Healy, de 35 años, Swift le dijo a una multitud del Eras Tour en ese momento que nunca había estado tan feliz.

“Nunca he estado tan feliz en mi vida, en todos los aspectos de mi vida, nunca”, dijo Swift durante su show del 20 de mayo en Massachusetts. “Y solo quiero agradecerles por ser parte de ello”.

Continuó, “No es solo la gira, siento que mi vida por fin tiene sentido”.

Healy también fue visto en varios shows del Eras Tour de Swift, y la pareja fue fotografiada tomados de la mano y compartiendo un beso en múltiples ocasiones. Sin embargo, a principios de junio, habían terminado.

Las sorprendentes canciones de Swift ese mes ciertamente tenían un tema. Canciones como “I Wish You Would”, “I Don’t Wanna Live Forever”, “All You Had to Do Was Stay”, y “The Last Time” —además de “Haunted” y “I Almost Do”—, tejen temas similares de aferrarse a un romance agonizante. (Muchas canciones del 11º álbum de estudio de Swift, The Tortured Poets Department, que también se rumora que trata sobre Healy, tocan temas similares).

Mientras que Swift quizás nunca revele qué le sucedió en el pasado un 9 de junio, ciertamente ha seguido adelante en el presente. La cantautora ha estado saliendo con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs Travis Kelce desde el verano de 2023.

El atleta, de 34 años, quien aparentemente es la inspiración detrás de “So High School” en TTPD de Swift, no tiene problema con que Swift haga referencia a su vida amorosa pasada en su música.

“Él escuchó todo [en el nuevo disco] antes de que fuera lanzado. Está muy orgulloso de [ella] y entiende y acepta que estar con ella significa ser parte de su música”, dijo una fuente en exclusiva a Us Weekly el mes pasado. “Y se siente seguro y bien con ello”.