Katy Perry está llevando la promoción de su nuevo álbum un escalón más arriba.

La nominada al Grammy, de 39 años, continuó desafiando los límites del estilo en el desfile de primavera 2025 de Balenciaga ,en la Semana de la Moda de París el lunes 30 de septiembre, luciendo un vestido negro aparentemente hecho de riñoneras y bolsos de viaje. El vestido ajustado contaba con varios compartimentos con cremallera en el cuerpo y correas de hombro y cruzadas en la falda.

Perry completó el conjunto completamente negro con botas altas hasta la rodilla y gafas de sol, su accesorio más original fue un código QR tatuado en su mano izquierda. Al escanearlo, el código lleva a los usuarios a una página en su sitio web que presenta enlaces para comprar mercancía y versiones en vinilo de su nuevo álbum, 143. En la página también está incrustado un video con la letra de su colaboración con Kim Petras, “GORGEOUS”.

Perry posó para fotos con Petras, de 32 años, en el desfile de moda del lunes. “KP x KP van a Balenci”, tituló las fotos de la salida nocturna del dúo vía Instagram. En contraste con el look oscuro de Perry, Petras llevaba un vestido de tirantes rojo cereza con camisetas rojas y rosas por debajo. Complementó el atuendo con botas rojas a juego, un bolso negro y un peinado de cola de caballo alta.

El desfile de Balenciaga marcó la segunda vez que Perry lució un código QR en la alfombra roja. En los Premios MTV Video Music Awards 2024 el mes pasado, mostró un tatuaje de código QR en su espalda para los fotógrafos antes de subir al escenario y aceptar el Premio Video Vanguard de este año. El código dirigía a los fans a la misma página en su sitio web que la etiqueta del lunes.

Perry recibió el prestigioso honor de los VMAs de su pareja, Orlando Bloom. “Gracias a Orlando por mantenerme con los pies en la tierra, celebrada y [por] lavar los platos”, dijo durante su discurso de aceptación antes de mencionar a su hija, Daisy Dove, de 4 años. “Y finalmente, para mi Daisy, las únicas flores que necesitaré.”

Daisy hizo su debut musical en la canción “WONDER”, de Perry, que es la pista de cierre de 143. “Un día cuando seamos mayores / ¿Seguiremos mirando hacia arriba y preguntándonos? / Algún día cuando seamos más sabios / ¿Nuestros corazones aún tendrán ese fuego?”, canta Daisy en las líneas de apertura y cierre del tema. (En inglés, la letra dice: “One day when we’re older / Will we still look up and wonder? / Someday when we’re wiser / Will our hearts still have that fire?”)

Poco después del lanzamiento del álbum el 20 de septiembre, Perry anunció que llevaría el disco de gira por Australia el próximo año. “Súper emocionada de comenzar el despliegue de THE LIFETIMES TOUR anunciando oficialmente los shows en Australia 🇦🇺”, escribió vía Instagram el 24 de septiembre. “143 es una fiesta y ¡todos están invitados! Emocionada de veros en junio de 2025 🧡♾️ Prepárense para un singalong de alta energía con todos tus favoritos ⚡️.”

Perry añadió más shows a la programación el martes 1 de octubre, escribiendo vía Instagram, “¡ADELAIDE! ¿QUÉ? ¡Dos shows agotados en dos horas! Tercer y último show a la venta ahora!”