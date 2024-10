Garth Brooks ha roto su silencio tras ser acusado de agresión sexual y lesiones.

“Durante los últimos dos meses, he sido acosado sin cesar con amenazas, mentiras y trágicas historias de lo que sería mi futuro si no firmaba un cheque por muchos millones de dólares. Ha sido como tener una pistola cargada apuntándome a la cara”, dijo Brooks, de 62 años, el jueves 3 de octubre, en un comunicado a Us Weekly.

“Dinero para callar, no importa cuánto o cuán poco, sigue siendo dinero para callar. En mi mente, eso significa que estoy admitiendo un comportamiento del que soy incapaz — actos horribles que ningún humano debería hacerle a otro”, continuó. “Demandamos a esta persona hace casi un mes para hablar contra la extorsión y la difamación de carácter. Lo hicimos de manera anónima por el bien de las familias de ambos lados.”

“Quiero tocar música esta noche”, agregó. “Quiero continuar con nuestras buenas acciones hacia adelante. Me rompe el corazón que estas maravillosas cosas estén ahora en cuestión. Confío en el sistema, no temo a la verdad y no soy el hombre que han pintado de mí”.

Brooks fue nombrado en una denuncia del jueves 3 de octubre obtenida por Us, en la que una mujer anónima afirmó que el cantante de country la violó en 2019 mientras ella trabajaba como estilista para él. (CNN fue el primero en dar la noticia).

En la demanda, la estilista (identificada como Jane Roe) alegó que comenzó a trabajar para Brooks en 2017 después de atender frecuentemente el glamour de su esposa, Trisha Yearwood. Roe también afirmó que Brooks le enviaba mensajes de texto sexualmente explícitos, repetidamente exhibía sus genitales en su presencia y hacía “comentarios repetidos” sobre “tener un trío” con Yearwood, de 60 años (Brooks y Yearwood están casados desde 2005 tras respectivos divorcios).

Antes de la demanda de Roe, Brooks presentó de forma anónima una queja para intentar impedir que ella repitiera las acusaciones y negó vehementemente su relato.

“Las alegaciones del demandado no son ciertas”, decía la presentación de Brooks. “Sin embargo, el demandado es bien consciente del daño sustancial e irreparable que tales falsas acusaciones harían a la reputación bien ganada del demandante como una persona decente y cariñosa, junto con el daño inevitable a su familia y el daño irreparable a su carrera y sustento que resultaría si ella cumpliera su amenaza de ‘presentar públicamente’ su demanda fabricada”.

Los abogados de Roe, mientras tanto, dijeron a Us en un comunicado que Brooks estaba tratando de “silenciar” a Roe en un “acto de desesperación”.

“Confiamos en que Brooks será responsable de sus acciones”, dijeron en su declaración los abogados Douglas H. Wigdor, Jeanne M. Christensen y Hayley Baker. “Aplaudimos el coraje de nuestra clienta al seguir adelante con su queja contra Garth Brooks. La queja presentada hoy demuestra que los depredadores sexuales existen no solo en la América corporativa, Hollywood y en las industrias del rap y el rock and roll, sino también en el mundo de la música country”.

Yearwood, por su parte, no ha abordado el escándalo de Brooks. Días antes de que la demanda de Roe acaparara titulares, Yearwood publicó una foto en Instagram de la pareja actuando en Las Vegas a finales del mes pasado.

El año pasado, Brooks le dijo a Us Weekly que a menudo era “dependiente” de Yearwood.

“Me siento tan impotente porque no hay nada que no pueda hacer sin ella”, le dijo en exclusiva aUs en agosto de 2023, meses antes de que abrieran su bar conjunto en Nashville. “No hay nada que no pueda hacer con ella y no hay nada que pueda hacer sin ella. Es una bendición y una maldición que te sientas tan libre e independiente cuando ella está allí y tan dependiente cuando no está… No creo que ella lo sienta de esta manera en absoluto, pero yo sí”.

Antes de casarse con Yearwood, el ganador del Grammy estuvo casado con su primera esposa Sandy Mahl entre 1986 y 2001. Tres años después de su boda, Brooks admitió haber engañado a Mahl, con quien tiene tres hijas. Finalmente se reconciliaron antes de separarse definitivamente en 2000.

Si usted o alguien que conoce ha sido víctima de agresión sexual, por favor contacte a la Línea Nacional de Asalto Sexual al 1-800-656-HOPE (4673) o visite rainn.org.