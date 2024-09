Matthew Perry ha fallecido a la edad de 54 años, según informes.

TMZ informa que Perry fue encontrado muerto en un jacuzzi en una casa en Los Ángeles el sábado 28 de octubre. La policía acudió rápidamente al lugar en respuesta a una llamada por paro cardíaco, informó el medio. Los representantes de Perry no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Us Weekly.

Perry se hizo famoso como Chandler Bing en la querida comedia de situación Friends, que se emitió desde 1994 hasta 2004, junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

Perry fue franco sobre sus altibajos a lo largo de los años, revelando en su libro de 2022 que solo estuvo sobrio durante la temporada 9 de la comedia de situación.

“Puedes rastrear la trayectoria de mi adicción si observas mi peso de temporada en temporada: cuando tengo peso, es alcohol; cuando estoy delgado, son pastillas. Cuando tengo barba de chivo, son muchas pastillas”, escribió en Friends, Lovers & The Big Terrible Thing. “[Compara] cómo luzco entre el último episodio de la temporada 6 y el primero de la temporada 7. Llevo la misma ropa en el último episodio de la seis y el primero de la 7 [se supone que es la misma noche], pero debo haber perdido cincuenta libras en el descanso entre temporadas”.

Perry escribió que sus compañeros de reparto intentaron apoyarlo.

“En la naturaleza, cuando un pingüino está herido, los otros pingüinos se agrupan a su alrededor y lo sostienen hasta que mejora. Esto es lo que hicieron mis compañeros de reparto en Friends por mí”, escribió. “Pero aún así, la adicción me devastó. Una vez, en una escena en la cafetería cuando estoy vestido con un traje, me quedé dormido justo ahí en el sofá, y el desastre solo se evitó cuando Matt LeBlanc me despertó justo antes de mi línea; nadie lo notó, pero yo sabía lo cerca que había estado”.

Perry acudió a rehabilitación 15 veces a lo largo de los años, diciendo a People en 2022 que casi muere a los 49 años después de que su colon estallara por el abuso de opioides. “Los médicos le dijeron a mi familia que tenía un 2 por ciento de posibilidades de vivir”, dijo. “Me pusieron en una máquina llamada ECMO, que hace toda la respiración por tu corazón y tus pulmones. Y eso se llama un Hail Mary. Nadie sobrevive a eso”.

Agregó en ese momento que la sobriedad sigue siendo una lucha.

“Es importante, pero si pierdes tu sobriedad, no significa que pierdas todo ese tiempo y educación”, dijo. “Tu fecha de sobriedad cambia, pero eso es todo lo que cambia. Sabes todo lo que sabías antes, siempre y cuando hayas podido luchar para volver sin morir, aprendes mucho”.

Además de Friends, Perry protagonizó programas de televisión Studio 60 on the Sunset Strip, Go On y The Odd Couple, y películas Fools Rush In, The Whole Nine Yards y 17 Again.

En 2021, Perry se reunió con sus compañeros de reparto de Friends para un especial de HBO Max.

“Sentía que iba a morir si no se reían. Definitivamente no es saludable, pero a veces decía una línea y no se reían, y yo sudaba y entraba en convulsiones”, dijo Perry sobre la filmación de las 10 temporadas de esta comedia de situación frente a una audiencia en vivo. “Si no conseguía la risa que se suponía debía obtener, me alteraba. Me sentía así cada noche”.

Perry es sobrevivido por su padre, John Bennett Perry, y su madre Suzanne Perry.