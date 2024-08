Cardi B confirmó en su solicitud de divorcio que Offset es el padre de su bebé número 3.

Según informó TMZ el viernes 2 de agosto, la rapera de “Bodak Yellow”, de 31 años, pide a Offset, de 32, una pensión alimenticia para sus tres hijos. Y es que además de su bebé en camino, la pareja comparte a su hija Kulture, de 6 años, y a su hijo Wave, de 2.

Us Weekly confirmó que Cardi solicitó el divorcio de Offset en Nueva Jersey el jueves 1 de agosto. El representante de Cardi confirmó a ‘Us’ que ella busca la custodia principal de sus hijos, señalando que la ruptura de ella y Offset “hacía tiempo que se veía venir” y fue “amistosa”. No se compartieron detalles adicionales sobre el motivo de la separación en ese momento.

Después de que se difundiera la noticia de su divorcio, Cardi recurrió a las redes sociales para anunciar su embarazo.

“¡Con cada final llega un nuevo comienzo! Estoy muy agradecida de haber compartido esta temporada con ustedes, me han traído más amor, más vida y sobre todo, ¡han renovado mi poder! Me recordaron que puedo tenerlo todo”, escribió a través de Instagram el jueves, dirigiéndose a su hijo por nacer. “¡Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión!”

El anuncio incluyó una presentación de diapositivas de Cardi en un vestido rojo escotado que mostraba su creciente abdomen.

“¡Te amo tanto y no puedo esperar a que veas lo que me ayudaste a lograr, lo que me impulsaste a hacer!”, continuó. “¡Es mucho más fácil tomar las vueltas, giros y pruebas de la vida acostada, pero tú, tu hermano y tu hermana me han mostrado por qué vale la pena esforzarse!”

Cardi y Offset comenzaron a salir en febrero de 2017. Offset le propuso matrimonio a Cardi en el escenario más tarde ese año, pero posteriormente se reveló que la pareja se había casado en secreto antes de la propuesta pública. En julio de 2018, expandieron su familia con la llegada de Kulture.

Unos meses después de dar la bienvenida a su hija, Cardi y Offset se separaron tras especulaciones de que el rapero de “Up the Smoke” había sido infiel. Su ruptura no duró mucho tiempo ya que reavivaron su romance. ‘Us’ confirmó en junio de 2020 que la pareja se separó nuevamente y Cardi solicitó el divorcio. Un mes después, se reconciliaron.

Parecía que todo iba bien para Offset y Cardi cuando dieron la bienvenida a su hijo Wave en septiembre de 2022. Sin embargo en 2023, volvieron a surgir rumores de infidelidad. Offset acusó a Cardi de engañarlo y Cardi señaló a Offset por su supuesta infidelidad. Tras el escándalo, Cardi habló sobre dónde estaban ella y Offset.

“Tenemos nuestras propias cosas malas”, le dijo a Rolling Stone en mayo. “Venimos de dos mundos diferentes. A veces no puedo ser… no es que no pueda ser esposa. Es solo que, mi carrera se lleva mi vida. ¿Sabes a qué me refiero? Mi carrera es lo primero, luego mis hijos vienen en segundo lugar. Y luego, a veces no me doy cuenta de que estoy poniendo tantas cosas antes que mi relación”.