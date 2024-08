Cardi B y Offset han terminado su relación —de nuevo— después de seis años de matrimonio.

Un representante de Cardi, de 31 años, confirmó a Page Six el jueves 1 de agosto, que ella recientemente presentó los documentos de divorcio y está buscando la custodia principal de sus dos hijos, Kulture, de 6 años, y Wave, de 2 años.

No se han revelado detalles sobre qué llevó a su última separación. Sin embargo, el medio informó que el divorcio no sorprendió a Offset, de 32 años, y que Cardi está enfocada en seguir adelante. Us Weekly se ha puesto en contacto con los representantes de ambos para obtener comentarios.

Los raperos tuvieron su primera cita en febrero de 2017, cuando asistieron juntos al Super Bowl LI en Houston. En octubre de ese año, Offset le propuso matrimonio a la artista de “I Like It” en el escenario cuando su grupo, Migos, actuó en Filadelfia. Más tarde se reveló que la pareja se había casado en secreto un mes antes de la propuesta.

En abril de 2018, Cardi anunció su embarazo cuando debutó con su pancita de embarazada mientras actuaba como invitada musical en Saturday Night Live. “¡Por fin soy libre!”, dijo al salir del escenario.

La pareja dio la bienvenida a su primera hija, Kulture Kiari, en julio de 2018. Cardi anunció la noticia —y el nombre de su hija— a través de una publicación en Instagram, junto a una foto suya desnuda entre flores que fue tomada durante su embarazo.

Cardi y Offset han enfrentado su buena cantidad de altibajos a lo largo de su relación. En diciembre de 2018, la rapera de “Bodak Yellow” compartió a través de Instagram que se habían separado después de un año de matrimonio tras especulaciones de que Offset no había sido fiel. A principios de ese año, aparecieron videos en línea mostrando a Offset en la cama con otras mujeres.

“Así que todos me han estado molestando y todo y saben que he estado tratando de arreglar las cosas con el padre de mi bebé desde hace un buen rato”, dijo Cardi en el clip. “Y somos muy buenos amigos y somos muy buenos socios comerciales —ya saben, él siempre es alguien a quien acudo para hablar, y tenemos mucho amor el uno por el otro pero las cosas simplemente no han estado funcionando entre nosotros por mucho tiempo”.

Continuó: “Y no es culpa de nadie. Supongo que nos desenamoramos pero ya no estamos juntos”, concluyó. “No sé, puede que tome tiempo obtener un divorcio y siempre voy a tener mucho amor por él porque es el padre de mi hija”.

La pareja se reconcilió dos meses después, pero Us confirmó en septiembre de 2020 que se habían separado nuevamente, con Cardi solicitando el divorcio.

Su separación no duró mucho, ya que la pareja reavivó su romance un mes después. En junio de 2021, Cardi anunció que estaba embarazada del segundo hijo de la pareja.

Cardi y Offset dieron la bienvenida a su hijo Wave en septiembre de 2022. (Offset también es padre de Jordan Cephus, Kody Cephus y Kalea Marie Cephus de relaciones anteriores).

Offset acusó a Cardi de engañarlo con otro hombre el año pasado. En respuesta, Cardi lo señaló por sus propias supuestas faltas.

“Primero que nada, déjenme decir. No puedes acusarme de todas las cosas que sabes que eres culpable. ¡Canten conmigo, todos!”, escribió en junio a través de X (anteriormente Twitter). “¡Y veo que para ti es fácil echarme la culpa de todo. ¡Sí, cariño!”

Después del escándalo de infidelidad, Offset habló sobre salvar su matrimonio.

“[Me dije a mí mismo que] deje de ser egoísta”, dijo en el podcast “Call Her Daddy” en octubre. “Estás casado con esta mujer, sé dedicado a esta mujer. Y también, simplemente ser más comunicativo sobre las cosas”.

Después de admitir que ella y Offset tuvieron un encuentro en Nochevieja en diciembre de 2023, compartió una actualización sobre el estado de su relación en una entrevista de mayo con Rolling Stone. “Tenemos nuestras propias cosas malas”, compartió. “Somos de dos mundos diferentes. A veces no puedo ser… no es que no pueda ser esposa. Es que mi carrera me quita la vida. ¿Sabes a qué me refiero? Mi carrera es lo primero, luego mis hijos vienen segundo. Y a veces no me doy cuenta de que estoy poniendo tantas cosas antes que mi relación”.