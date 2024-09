Cardi B ahora es madre de tres después de dar a luz a su tercer bebé.

“La cosita más linda 🌸🌸 9/7/24 💖💖💖”, escribió Cardi, de 31 años, a través de Instagram el jueves 12 de septiembre, junto a una presentación de fotos y videos desde su habitación de hospital.

En la primera foto, Cardi está sentada en su cama, sosteniendo a su recién nacido que lleva un gorrito rosa. La músico también mostró fotos de Offset y sus pequeños saludando al nuevo miembro de la familia.

La rapera anunció su embarazo en agosto. “¡Con cada final viene un nuevo comienzo! Estoy tan agradecida de haber compartido esta temporada con ustedes, me han traído más amor, más vida y sobre todo, ¡renovado mi poder! Me recordaron que puedo tenerlo todo!”, escribió en ese momento, dirigiéndose a su tercer hijo. “¡Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión!”.

Continuó: “¡Te amo tanto y no puedo esperar a que veas lo que me ayudaste a lograr, lo que me impulsaste a hacer! Es mucho más fácil tomar los giros, vueltas y pruebas de la vida acostada, pero tú, tu hermano y tu hermana me han mostrado por qué vale la pena luchar!”.

En las fotos, Cardi mostró su vientre de embarazo desnudo mientras vestía un vestido rojo con un escote profundo y un abrigo de piel a juego. Acariciaba su barriguita mientras estaba de pie en un balcón con las luces de la ciudad de fondo.

Cardi compartió la noticia de su embarazo solo horas después de que su representante confirmara a Us Weekly que había solicitado el divorcio de Offset y estaba buscando la custodia principal de sus dos hijos: Kulture y Wave, a quienes recibieron en julio de 2018 y septiembre de 2021, respectivamente.

“Ha sido algo que se veía venir y es amigable,” dijo su representante a Us en ese momento.

Los altibajos de Cardi y Offset han sido muy publicitados desde que comenzaron a salir en febrero de 2017. Él le propuso matrimonio en octubre de 2017, y más tarde se reveló que la pareja se había casado en secreto un mes antes.

¡Gracias! ¡Felicitaciones! Ya estás subscripto Suscríbete a los newsletters Por favor, ingresa un correo electrónico válido. Suscríbete Al registrarme, acepto los Términos, la Política de privacidad y recibir correos electrónicos de Us Weekly Consulte nuestras últimas noticias en Google News Síguenos Consulta nuestras últimas noticias en Apple News Síguenos

Unos meses después del nacimiento de Kulture, Cardi anunció en diciembre de 2018 que ella y Offset se habían separado en medio de especulaciones de que él le había sido infiel. Finalmente se reconciliaron, pero Us confirmó en septiembre de 2020 que se habían separado nuevamente y ella solicitó el divorcio. Se reconciliaron al mes siguiente, y dos años después dieron la bienvenida a Wave.

La pareja enfrentó otro obstáculo cuando Offset acusó a Cardi de ser infiel en junio de 2023, lo cual ambos aclararon más tarde que no era cierto. Ese diciembre, ella reveló a través de Instagram Live que había estado “soltera por un minuto”.

En mayo, Cardi habló sobre el estado de su matrimonio con Offset. “Tenemos nuestras propias cosas malas”, le dijo a Rolling Stone en ese momento. “Somos de dos mundos diferentes. A veces no puedo ser… no es que no pueda ser esposa. Es solo que, como, mi carrera toma mi vida. ¿Sabes a qué me refiero? Mi carrera viene primero, luego mis hijos vienen segundo. Y luego a veces no me doy cuenta de que estoy poniendo tantas cosas antes de mi relación”.