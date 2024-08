Cardi B embarazada está respondiendo a las acusaciones “estúpidas” sobre su tez.

Después de que Cardi publicara una foto de su amiga acariciando su vientre de embarazada a través de X el martes 20 de agosto, un seguidor de X cuestionó si la rapera había estado blanqueando su piel.

El miércoles 21 de agosto, Cardi respondió a través de X, escribiendo: “¿Blanquear durante el embarazo 😒😒😒? ¿Por qué deben ser tan estúpidos?”.

“¡De hecho NO! Estoy embarazada, estoy ligeramente anémica, este bebé está absorbiendo toda la energía de mi cuerpo hasta el punto de que estoy pálida, ojos hundidos, venas verdes ASF, no puedo broncearme bajo el sol porque me caliento muy rápido y me mareo”, agregó, concluyendo con un ruego para que la persona dejara de “pensar con su trasero”.

Cardi espera su tercer hijo con su esposo, del que está separada, Offset. Cardi anunció la noticia el 1 de agosto, justo horas después de que Us Weekly confirmara que la rapera de “WAP” había solicitado el divorcio del artista de Migos, de 32 años. (La pareja son padres de Kulture, de 6 años, y Wave, de 2 años).

“¡Con cada final llega un nuevo comienzo! Estoy muy agradecida de haber compartido esta temporada con ustedes, me han traído más amor, más vida y, sobre todo, renovado mi poder! ¡Me recordaron que puedo tenerlo todo!”, escribió Cardi, de 31 años, a través de Instagram en ese momento. “¡Me recordaron que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión!”.

Continuó, “¡Los amo tanto y no puedo esperar a que sean testigos de lo que me ayudaron a lograr, lo que me impulsaron a hacer! Es mucho más fácil enfrentar los giros, vueltas y pruebas de la vida acostada, pero tú, tu hermano y tu hermana me han mostrado por qué vale la pena superarlos!”.

Junto al mensaje, Cardi compartió una serie de fotos en un vestido rojo escotado revelando su vientre.

Recientemente, Cardi habló sobre un accidente extraño que casi provoca una pérdida del embarazo. “Estaba bajando las escaleras y resbalé un poco. Iba a caer… prácticamente caí”, dijo la rapera a través de X Spaces el 8 de agosto. “Estaba tratando de evitar caerme. Así que me agarraba del pasamanos, pero aún así resbalé y me golpeé bastante”.

Cardi explicó que sintió un “tirón extraño” en su costado y no podía levantarse. Llamó a su padre para que la ayudara, pero cuando su papá llegó en su ayuda, notó que no podía caminar y sentía dolor en su estómago bajo. Cardi decidió tomar una siesta esperando que el dolor disminuyera. Sin embargo, se despertó sintiéndose mucho peor.

“Cuando me desperté, no podía mover la parte inferior en absoluto”, recordó. “Solo mover los pies me dolía la parte baja del estómago. No podía moverme, me sentía paralizada”.

Cardi dijo que fue llevada de urgencia al hospital, y mientras era examinada por los médicos, se enteró de que había desgarrado un ligamento en su pelvis justo donde está la cabeza de su bebé.

“Me dilaté y tuve contracciones cada dos minutos durante 24 horas completas”, dijo. “Así que tuvieron que monitorearme. Estaba en mucho dolor, no pude moverme durante dos días seguidos”.