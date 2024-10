Chelsea Lazkani se siente orgullosa de cómo logró salir adelante después de una temporada desafiante de Selling Sunset.

En una entrevista exclusiva para Us Weekly sobre las Estrellas del Año de los Reality Shows, Chelsea, de 31 años, reflexionó sobre las dificultades que enfrentó con su vida personal siendo el centro de la temporada 8.

“El universo dijo que aún no estaban listos para sacarme. Eso fue todo”, recordó. “Cada día sigue siendo un poco una batalla, pero es un poco menos batalla de lo que alguna vez fue”.

Chelsea “no pensaba” que iba a “superar” los problemas cuando aparecieron por primera vez en pantalla, agregando: “Mi salud mental estaba en su punto más bajo de todos los tiempos. Aún así filmé. No me perdí un día de filmación. No me perdí una escena. No me perdí una cita de venta. No me perdí nada cuando se trataba de trabajo”.

La estrella de reality se emocionó visiblemente sobre ese momento de su vida.

“Estoy temblando ahora mismo porque todavía es un tema un poco sensible para mí. Estuve deprimida mucho tiempo mientras filmaba durante varios meses”, le dijo Chelsea a Us. “No sé cómo lo superé. Pero estando al otro lado, estoy como, ‘Oh Dios mío, estoy tan contenta de estar aquí’. Porque honestamente, no pensé que estaría aquí en absoluto”.

Selling Sunset, que debutó en 2019, sigue a los empleados de la empresa de bienes raíces de lujo de Los Ángeles, el Grupo Oppenheim. Chelsea se unió al elenco durante la temporada 5 y rápidamente se convirtió en una favorita de los fans debido a su pasión por su trabajo, su estilo elegante y sus frases memorables.

La temporada 8 se centró en la vida personal de Chelsea. Us confirmó en marzo que Chelsea presentó documentos para terminar su matrimonio después de siete años. La decisión de separarse se desarrolló en el programa después de que su compañera de reparto Bre Tiesi le dijera que su ahora exmarido, Jeff Lazkani, había sido infiel.

“Cuando la trama evolucionó, [debería haber] dicho de una vez y para siempre que, ‘aquellos de ustedes que hablen de esto nuevamente ya no podrán relacionarse conmigo’. Lo habría dicho una vez firmemente y cortado de raíz. Sabía que nunca sería el caso, pero creo que estaba tan vulnerable que realmente no tuve la oportunidad de expresárselo a todos”, dijo Chelsea sobre cómo sus problemas matrimoniales se convirtieron en el foco de la temporada. “No me importaban los matices de las cosas. No me importaba la trama incipiente de la fricción entre Bri y yo. Realmente solo quería concentrarme en [mi] hogar [vida]”.

Continuó: “A medida que intenté clavar ese clavo muchas veces, podría haberlo clavado mucho más fuerte para realmente tomar lo que estaba pasando. Algo como: ‘mira, solo necesito amor y apoyo. No me importa lo demás. Realmente no me importa lo que esté sucediendo. Solo necesito amor y apoyo'”.

A pesar de haber pensado alejarse de la temporada, Chelsea está contenta de no haberlo hecho.

“Tenemos decenas de millones de personas que nos ven. Tenemos niñas que se parecen justo a mí y que dependen de mí para superar tiempos difíciles. ¿Cómo me atrevo a rendirme? Porque si me rindo, entonces ellas se rendirán y no tendrán oportunidad”, explicó a Us. “Ya sienten que estoy en la cima. Así que sabía que incluso si quería rendirme —y créanme que quería— no se trata solo de mí”.

Alrededor del tiempo en que comenzó a emitirse la temporada, Chelsea y Chrishell Stause mostraron públicamente su apoyo a Emma Hernan después de que su compañera de reparto Nicole Young insinuara en el programa que Emma tuvo un affair con un hombre casado. (Emma ha negado desde entonces las acusaciones.)

Con varios miembros del elenco no llevándose bien, Netflix finalmente decidió no proceder con un especial de reunión.

“Siempre me encantan las reuniones porque siempre me gusta aclarar las cosas, especialmente antes de posiblemente comenzar a filmar la próxima temporada. No es realmente mi decisión”, compartió Chelsea con Us. “Así que no sé si íbamos a tener una o no. Yo solo sigo la planificación”.

Chelsea ahora está mirando hacia adelante con una perspectiva renovada. Tampoco descarta un regreso a Selling Sunset si el programa se renueva para la temporada 9.

“Por mucho que no me identifique con algunas de las damas en la oficina, eso nunca me impediría hacer mi trabajo”, continuó. “¿Sé cómo será mi futuro en la televisión? Absolutamente no. Pero tomaré la decisión correcta para mi familia y mi negocio”.

Hay un factor decisivo para Chelsea — la amiga de Bre, Amanda Lynn haciendo una aparición después de ser la persona que sacó a la luz las acusaciones sobre Jeff en el programa.

“[Mi regreso] no va a depender de que alguien más esté en el programa. A menos que sea Amanda. Si es Amanda, entonces definitivamente no estaré en el programa”, dijo Chelsea. “Si Amanda estuviera en el programa, creo que he dejado muy claro que definitivamente no pondría un pie frente a esas cámaras nuevamente”.

Chelsea no está enfocada únicamente en Selling Sunset. En cambio, está aprendiendo más sobre sí misma mientras se adapta al próximo capítulo de su vida.

“Me casé muy joven. Conocí a mi pronto exmarido a los 21. Estuvimos juntos casi 10 años. Ahora mismo, solo me estoy enfocando en Chelsea y enfocándome en mis negocios”, agregó. “Estoy enfocada en construir mi imperio y en expandir realmente mi marca inmobiliaria y el amor siempre me encontrará”.

Con reportajes de Christina Garibaldi