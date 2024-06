Cuando se trata de ser papá, Ryan Reynolds ve la ansiedad como su superpoder.

“Creo que [la ansiedad] lo hace mejor porque te centras menos en ti mismo y más en tus hijos”, Reynolds, de 47 años, le dijo a su coprotagonista en Deadpool & Wolverine, Hugh Jackman, durante una entrevista conjunta para People publicada el miércoles 29 de mayo. “Sé que tú también lo sabes”.

Ahora que ha dado la bienvenida a cuatro hijos con su esposa Blake Lively, la pareja tiene a James, de 9 años, Inez, de 7, Betty, de 4, y un pequeño de 15 meses cuyo nombre no ha sido revelado, Reynolds confesó que está feliz de haber experimentado cierto grado de problemas de salud mental para poder ser una luz guía para sus pequeños.

“Ahora me encanta tener ansiedad, amo haber tenido ansiedad”, continuó. “Porque cuando veo a mis hijos experimentando algo de eso, que probablemente es genético, sé cómo abordarlo de una manera compasiva, que realmente les permite sentirse vistos. Sé que no puedo simplemente arreglarlo. Y puedo comunicarles todo eso a ellos y con ellos. Siempre estoy agradecido por ello”.

Esta no es la primera vez que Reynolds habla sobre su ansiedad. A menudo ha sido franco sobre su salud mental a lo largo de los años, algo que ha atribuido a su familia. El actor le dijo a Entertainment Tonight en julio de 2021 que, como padre, se enfoca en modelar ciertos “comportamientos” para crear “espacio” para emociones como tristeza, ansiedad o ira.

“Parte de eso es desestigmatizar las cosas y crear una conversación en torno a [la salud mental]. Sé que cuando me sentí en el fondo absoluto, generalmente es porque sentí que estaba solo en algo que estaba sintiendo”, le dijo al medio. “Así que creo que cuando la gente habla de ello, de alguna manera libera a otros”.

Mientras hablaba con CBS’ Sunday Morning en 2022, Reynolds confesó que ha sufrido de ansiedad toda su “vida”, señalando que una parte completamente diferente de su personalidad “toma el control” cuando comienza a sentir que se acerca un ataque de pánico.

Recordando un momento particularmente malo de salud mental antes de una aparición en Late Night With Dave Letterman en 2015, Reynolds dijo que literalmente sentía que iba a “morir” antes de salir al escenario.

“Recuerdo que estaba detrás del escenario antes de que se abriera el telón, y pensaba, ‘Voy a morir. Literalmente voy a morir aquí”, recordó. “Se va a abrir el telón y voy a ser una sinfonía de vómitos, algo horrible va a pasar”.

Para Reynolds, sin embargo, salir al escenario es la clave para superar los momentos bajos.

“Tan pronto como se abra ese telón —y esto sucede mucho en mi trabajo también—, es como si este pequeñín tomara el control”, explicó. “Y dice, ‘Yo me encargo. Estás bien’. Siento que mi ritmo cardíaco baja, mi respiración se calma, y simplemente salgo y soy otra persona. Y salgo de esa entrevista pensando, ‘Dios, ¡me encantaría ser ese tipo!’”.

Ahora, años después, Reynolds ha aprendido a canalizar más beneficios profesionales por tener ansiedad.

“Las personas que tienen ansiedad están constantemente pensando en el futuro”, le dijo a Jackman durante su entrevista para People. “Siempre estás pensando, ‘¿Y si pasa esto? ¿Y su pasa aquello?’ Siempre te estás contando historias. Así que cuando rodamos Deadpool & Wolverine, no solo estoy filmando la película, también estoy sentado en la audiencia como un crítico cauteloso diciendo, ‘Eso no me gusta. Eso no me lo creo’. Así que la ansiedad crea ese ecosistema de conciencia que de otro modo no tendría”.

Jackman, por su parte, le dijo a Reynolds que su perspectiva sobre hablar con sus hijos sobre la ansiedad y la salud mental ha cambiado a medida que han crecido. (Jackman tiene a Oscar, de 24 años, y Ava, de 19, con su ex esposa Deborra-lee Furness).

“Solía ser un poco anticuado. Pensaba, ‘No los agobies si estás ansioso'”, compartió. “Digamos que tienes una noche de estreno, o estás presentando los Oscars —durante tres semanas antes, me vuelvo un poco distante. Y luego alguien me dijo, ‘Pero tus hijos no saben que tienes los Oscars. Quizás piensen que estás enojado con ellos [o] que han hecho algo'”.

Jackman agregó que ser transparente sobre sus sentimientos realmente le ha ayudado a sobrellevar los momentos tensos.

“Ayer tuve que hacer una llamada telefónica incómoda, y simplemente le dije a mi hijo, ‘Tengo que hacer esta llamada telefónica incómoda. Estoy un poco nervioso por ello. Si parezco un poco raro, esa es la razón'”, recordó. “Y él me dice, ‘Oh.’ Y luego me preguntó, ‘¿Cómo fue la llamada, papá?’. Le dije, ‘Me siento mucho mejor’”.