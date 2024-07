El terapeuta de Kim Kardashian utilizó The Kardashians de Hulu como una forma de diagnosticar al resto de la familia de la estrella de reality.

Durante el episodio del jueves, 18 de julio, de la popular serie, Kim, de 43 años, le contó a Khloé Kardashian cómo estaba priorizando su salud mental.

“Me reuní de nuevo con una terapeuta. Y ella dijo, ‘Piensas que la calma es tu superpoder. Creo que estás tan desensibilizada por el trauma que literalmente estás congelada en lucha o huida'”, explicó Kim a Khloé, de 40 años. “‘Una vez en la vida pasó algo y te mantuviste calmada y eso funcionó para ti. Así que siempre elegirás la calma'”.

Khloé sugirió que tal vez el hecho de que Kim fuera asaltada a punta de pistola en 2016 tuviera algo que ver con su cambio de actitud. Kim no descartó esa opción mientras reflexionaba sobre los altibajos de su vida.

“Me sirvió bien en ese momento y me salvó la vida”, le dijo Kim a las cámaras. “Pero creo que dejé que se volviera demasiado calmada hasta el punto en que la gente podría aprovecharse de mi calma”.

Kim continuó compartiendo algunos detalles sorprendentes sobre su terapeuta, diciendo, “Ella también dijo que comenzó a ver el programa para hacer un poco de tarea. Dijo que todos necesitamos terapia —especialmente tú”.

Después de cuestionar si era “una buena idea” que el terapeuta de Kim viera su programa, Khloé estuvo de acuerdo con la evaluación personal. Kim, mientras tanto, usó eso como una oportunidad para tratar de convencer a Khloé de buscar ayuda.

“Realmente creo que necesitas estar en este viaje conmigo”, compartió Kim antes de explicar a las cámaras. “A Khloé podría gustarle tener a alguien que la ayude a navegar ciertas situaciones en la vida”.

Más tarde en el episodio, Khloé recibió el mismo consejo de Malika Haqq, quien dijo que “definitivamente” necesita terapia.

“Esto debe ser un tema porque Kim me dijo que necesito ir a terapia. Pero ya he hecho terapia. Fui a tres o cuatro terapeutas diferentes. Tanto [por mi cuenta como con otras personas]”, recordó Khloé. “Vi a un terapeuta por el embarazo [vía subrogada] de [mi hijo] Tatum pero nunca conecté”.

La mayor frustración de Khloé era que “nunca recibió ninguna guía”, y agregó, “Ella solo escucha y yo estoy como, ‘Acabo de contarte toda mi vida —cada cosa oscura y demoníaca— y tú solo vas a estar [asintiendo]?’ …Hasta ahora, todos los terapeutas que he visto han hecho eso”.

La situación empeoró para Khloé cuando otro terapeuta le dijo que no necesitaba ayuda.

“Un terapeuta me dijo que no necesitaba terapia porque proceso las cosas de manera muy objetiva? No sé. Fue un encuentro extraño”, compartió Khloé. “Yo estaba como, ‘Mi [entonces] esposo [Lamar Odom], lo encontré en un antro de drogas en un motel’. Estaba diciendo algo y ella preguntó, ‘¿Te alteraste?’ Cuando dije que no y me mantuve super calmada, ella dijo, ‘Realmente no creo que me necesites'”.

La socialité continuó: “¿Me está despidiendo? Realmente no entendía qué estaba pasando. ¿Me está dejando? No entendía bien lo que ocurría pero creo que un terapeuta me dejó”.

¡Gracias! ¡Felicitaciones! Ya estás subscripto Suscríbete a los newsletters Suscríbete Al registrarme, acepto los Términos, la Política de privacidad y recibir correos electrónicos de Us Weekly Consulte nuestras últimas noticias en Google News Síguenos Consulta nuestras últimas noticias en Apple News Síguenos

A pesar de las experiencias negativas en el pasado, Khloé no descartaba otro intento de terapia.

“Estoy segura de que necesito terapia. Solo no creo que esté luchando y no pueda encontrar mi camino. Puedo intentar terapia y sí estoy de acuerdo en que necesito ser más social en mi adultez”, bromeó. “Como, una vez a la semana, quiero ir a cenas. ¿Plurales? No seamos locos. No estoy saliendo con nadie ni nada por el estilo pero estoy segura de que una vez que salga, ese será el siguiente paso”.

Hulu lanza nuevos episodios de The Kardashians cada jueves.