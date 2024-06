Kylie Jenner no iba a dejar que algo pequeño, como un avión a punto de despegar, le impidiera cancelar un viaje familiar que le preocupaba.

Durante el episodio del jueves 27 de junio de The Kardashians, Kylie, de 26 años, disfrutó unirse a Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner y Kris Jenner en un avión privado rumbo a Aspen.

“Estoy muy emocionada. Quería ir a Aspen este año”, dijo Kylie en una confesión. “Intento hacer snowboard al menos una vez al año y me siento bendecida de estar rodeada de mi familia”.

El retraso de 30 minutos se convirtió en casi 2 horas de espera. El capitán informó personalmente a la famosa familia que necesitaban “mejor visibilidad” o no podrían viajar. Después de sugerir dejarlas en Grand Junction, que está a 3 horas en coche de Aspen, Kylie cambió de planes.

“No creo que sea seguro. No me gusta conducir en la nieve. La última vez que estuve en Aspen hubo tres accidentes en las calles”, recordó. “Solo digo que no quiero conducir tres horas en la nieve. Estoy aquí, estoy lista y tengo todo empacado, pero no voy a Grand Junction”.

Kylie finalmente se sintió abrumada por su ansiedad, lo que no auguraba nada bueno para su viaje.

“Soy muy buena volando. Ahora lo soy, pero no lo era en el pasado. He mejorado mucho, pero estoy teniendo mucha ansiedad”, agregó Kylie, quien tiene una hija, Stormi, de 6 años, y un hijo, Aire, de 2, con su ex Travis Scott. “Simplemente no me siento cómoda en este momento y estoy pensando en mis hijos. Tal vez sea dramático, pero siento que algo no es seguro”.

Según Kylie, su salud mental se estaba deteriorando antes de la escapada, añadiendo, “He tenido una sensación realmente mala durante los últimos dos días. Ni siquiera pude dormir anoche. Simplemente tengo una sensación muy mala. No me gusta esta serie de eventos. Siento que tengo que irme. Creo que voy a bajarme”.

Kylie logró que el capitán detuviera el avión mientras estaba rodando. Posteriormente se bajó mientras los miembros de su familia la criticaban.

“Kylie, el hecho de que incluso hayas puesto eso en el universo es una de las cosas más extrañas. No se supone que lo hables en voz alta”, dijo Kendall, de 28 años, antes de molestarse por la salida de Kylie, añadiendo, “Conozco a Kylie desde el día que nació y no estoy desacreditando su pánico. No sé por qué hace esto, pero también es parte de un patrón para ella. Ha hecho esto muchas, muchas veces. Creo que piensa que puede salirse con la suya”.

Kendall continuó: “El hecho de que siempre se salga con la suya es muy molesto. O estoy equivocada”.

Kim, de 43 años, no discrepó con la evaluación de Kendall, y señaló, “Pero siempre es así. Siempre es así”. Khloé también tuvo algunas palabras sobre cómo Kylie “siempre” encontraba una manera de no pasar tiempo con ellas.

“Se sintió insegura, ¿así que vas a dejar a toda tu familia y dejarlos morir?” cuestionó Khloé, de 39 años. “¿Por qué dejarías a tu madre y tus hermanas si está tan preocupada por sí misma?”.

En cuanto a Kris, todavía tenía esperanzas de que su hija menor encontrara una manera de llegar a ellas en Aspen, diciendo a las cámaras, “En el momento en que Kylie dice que gire el avión, sé que habla en serio. Sé que la ansiedad es abrumadora y no creo que nada vaya a cambiarla de parecer”.

Las Kardashian-Jenners pudieron llegar a Aspen sin problemas, pero todavía no había noticias sobre los planes de Kylie.

“Simplemente no puedo creer que Kylie haya logrado salirse con la suya”, observó Kim antes de que Khloé añadiera, “Siempre lo hace”.

Hulu tiene nuevos episodios de The Kardashians todos los jueves.