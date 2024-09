Selena Gomez ama a Sabrina Carpenter — igual que nosotros.

Gomez, de 32 años, bailó al ritmo de “Juno” de Carpenter durante el concierto de la Gira Corta y Dulce en el Madison Square Garden en Nueva York el domingo 29 de septiembre. En el video, se pudo ver a Gomez moviendo las caderas y cantando la canción vestida con un brillante vestido negro corto.

““I know you want my touch for life / If you love me right, then who knows? / I might let you make me Juno”, se la escuchaba cantar a Carpenter mientras Gomez bailaba y señalaba la cámara.

En lugar de escribir un pie de foto, Gomez etiquetó a su novio Benny Blanco.

“No puedo mantener mis manos quietas”, comentó Blanco, de 36 años, en la publicación de Instagram, haciendo referencia a la canción de Gomez “Hands to Myself”.

Gomez también compartió el mismo video a través de su historia de Instagram, etiquetando a Carpenter, de 25 años, quien compartió el clip. Su amiga Connar Franklin también estaba en el concierto, y ambas bailaron “Please Please Please” de Carpenter en un segundo video. El coprotagonista de Gomez en Emilia Pérez, Édgar Ramírez, también se unió a ella en el espectáculo.

La obsesión de la estrella de Only Murders in the Building con Carpenter y su música demuestra que es una de las celebridades A-list más identificables.

Carpenter ha estado tomando por asalto la industria musical últimamente, tras el lanzamiento de su disco Short n’ Sweet, el mes pasado.

“Lo llamé Short n’ Sweet por varias razones. No fue porque soy bajita”, bromeó Carpenter durante una entrevista en agosto con Zane Lowe de Apple Music. “Pensé en algunas de estas relaciones y cómo algunas de ellas fueron las más cortas que he tenido, y me afectaron más”.

Actualmente saliendo con el nominado al Oscar Barry Keoghan — quien presumiblemente es el foco de su canción “Bed Chem” — antes Carpenter hizo pensar a los fans que estaba en medio de un breve pero significativo triángulo amoroso con Camilla Cabello y Shawn Mendes en su momento.

Después de descifrar las letras de Carpenter, los fans están convencidos de que tuvo un romance con Mendes, de 26 años, tras su separación de Cabello, de 27, en 2021. En febrero de 2023, Mendes y Carpenter fueron vinculados románticamente, pero él negó que fueran algo más que amigos. Dos meses después, Mendes y Cabello se reconciliaron por un tiempo breve.

Una de las canciones de Carpenter — que, sí, ha estado cantando en la gira — se titula “Coincidence” y parece tratar sobre un antiguo amante que ha vuelto con una ex. Los oyentes también han señalado “Taste” y “Juno” como canciones de Carpenter con letras bastante reveladoras. Hasta ahora, Carpenter, Mendes y Cabello no han abordado las especulaciones de los fans.