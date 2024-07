El 2 de julio, Christina Hall se sentó con Us Weekly para hablar sobre la nueva temporada de su programa Christina on the Coast. Durante la entrevista, la estrella de HGTV habló sobre su matrimonio de casi tres años con Joshua Hall, explicando que se hacen tiempo para citas nocturnas y tenían planes de salir a cenar por su cumpleaños el 9 de julio.

Pero cuando el tema cambió a la próxima serie de la pareja, The Flip Off (que coprotagoniza su exmarido Tarek El Moussa y su esposa, Heather Rae El Moussa), hubo indicios innegables de tensión.

“Nunca es fácil trabajar con un cónyuge”, dijo Christina. “Es una dinámica completamente nueva para nosotros, y será interesante ver cómo se desarrolla”.

Interesante, de hecho. Dos semanas después, el 15 de julio, la pareja solicitó el divorcio, citando “diferencias irreconciliables”, con Christina indicando su fecha de separación como el 7 de julio. Según un informante, Christina, de 41 años, y Josh, de 44, habían estado “teniendo problemas por un tiempo”, y agregó que Josh se mudó del hogar que compartían.

La ex pareja —que se casó en secreto en octubre de 2021— se unió después de su separación del presentador de televisión británico Ant Anstead en septiembre de 2020. (Christina es madre de Hudson, de 4 años, con Anstead, y tiene a Taylor, de 13 años, y a Brayden, de 8 años, con Tarek, de 42 años).

“Christina lo intentaba, pero sucedieron cosas, y simplemente no funcionaba”, comparte el informante en la última edición de Us, señalando que la estrella de HGTV está recuperándose rápidamente. “Christina estaba harta cuando presentó los papeles. Es difícil, pero ella está muy bien”.

Cuestiones de Dinero

Las cosas podrían ponerse feas. El informante le dice a Us que Christina no firmó un acuerdo prenupcial, y en los documentos judiciales, Josh está solicitando manutención conyugal y una división igualitaria de la propiedad comunitaria adquirida durante el matrimonio.

Eso incluye la casa de Newport Beach, California, valorada en 12.6 millones de dólares, comprada en abril de 2022 (Us puede confirmar que los nombres de Christina y Josh, ambos están en el título) y cualquier derecho sobre los programas de Discovery y HGTV que desarrollaron, produjeron o contrataron durante el matrimonio. (Josh, que ha trabajado como agente inmobiliario, ha aparecido en Christina on the Coast y Christina in the Country y ha sido productor consultor en los programas.) Christina no está solicitando manutención conyugal y está pidiendo al tribunal que no otorgue ninguna a Josh.

El informante dice que el dinero ha sido desde hace tiempo una fuente de conflicto para Christina y Josh. “Christina trabaja muy duro y tiene éxito”, dice el informante. “Ella sentía que Josh no estaba contribuyendo lo suficiente al hogar”. Una segunda fuente familiarizada con el asunto le dice a Us que Josh trabajaba durante toda su asociación.

El abogado de divorcios de Nueva York Dror Bikel, quien no ha trabajado con los Hall, le dice a Us que a pesar de la falta de prenup, es probable que Christina salga bien.

“Ella es la cónyuge con dinero, ella era más exitosa. Sabemos eso porque él está buscando pensión alimenticia y división igualitaria de propiedades y activos del programa mediático que tienen juntos”, explica, señalando que cuando se trata de cualquier programa en el que hayan trabajado juntos, el tribunal “preguntará si la gente sintoniza por ella o por él. ¿Es igual? Su lado probablemente argumentará que la gente sintoniza por ella, [y que] no es 50/50, quizás 80/20, así que ella tendrá derecho sobre más de esos ingresos”.

El Juego de la Fama

Bikel dice que muchas parejas de estrellas de reality son víctimas del Síndrome de la Fama Efímera, en el que se unen “en circunstancias mágicas” que son insostenibles o se desmoronan cuando sus vidas —y relaciones—, se exhiben públicamente. (Menciona a The Bachelorette’s Rachel Lindsay y Bryan Abasolo, The Real Housewives of Miami’s Alexia y Todd Nepola y Selling Sunset’s Chelsea y Jeff Lazkani como posibles víctimas del Síndrome de la Fama Efímera).

“En cualquier circunstancia, lidiar con la fama es difícil”, ha dicho Bikel. “Cuando los socios reaccionan de manera diferente a la vida bajo el escrutinio público, es difícil mantener una relación”.

No Mirar Atrás

Christina sigue adelante. Según el informante, The Flip Off —que está programado para debutar en 2025— está en producción sin Josh.

“Están avanzando sin él”, dice el informante, agregando que Christina no iba a permanecer en el matrimonio más tiempo por el bien de una serie de televisión. “No importa [que] se haya anunciado un programa. Esta es su vida, y los niños están involucrados”.

Ella ya ha pasado por esto antes. En una conversación con Us el pasado julio, Christina reflexionó sobre sus rupturas anteriores, diciendo, “Pasar por un divorcio es muy duro. Es duro para mí; es duro para los niños”.

Más tarde señaló que sus estándares se habían elevado en los últimos años. “Cosas con las que me conformaba en mis 20 son cosas que nunca toleraría en mis 40”, explicó Christina, añadiendo que no era el tipo de persona que vivía con arrepentimientos. “He cometido errores, pero los veo como lecciones aprendidas”.

Con reportajes de Amanda Williams