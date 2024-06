La estrella de General Hospital, Johnny Wactor, estaba protegiendo a una compañera de trabajo de unos ladrones de autos armados cuando fue fatalmente herido de bala, según su hermano.

El actor, más conocido por interpretar a Brando Corbin en la telenovela de ABC, falleció el sábado 25 de mayo, tras un presunto robo de auto en el centro de Los Ángeles. Tenía 37 años.

TMZ fue el primero en informar que Wactor fue disparado en las primeras horas del sábado por la mañana después de supuestamente ver a tres hombres intentando robar su convertidor catalítico.

El hermano menor de Johnny, Grant Wactor, le dijo al Daily Mail el lunes 27 de mayo, que el actor acababa de terminar un turno de barman y caminaba con una compañera de trabajo cuando vio a los hombres rodeando su auto.

“Somos del sur, nacidos y criados, y nunca dejaríamos que una mujer camine sola hasta su auto”, dijo Grant. “Él se encontró con ellos y pensó que su camioneta estaba siendo remolcada. Entonces les dijo algo a los chicos, como, ‘¿Están remolcando?’”

Cuando Johnny se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, trató de proteger a su compañera de trabajo de los asaltantes, dijo Grant.

“Y luego, cuando se dio la vuelta, vio lo que estaba sucediendo y puso a su compañera de trabajo detrás de él. Y fue entonces cuando le dispararon”, contó el hermano del actor al Mail.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó a los medios locales que el tiroteo tuvo lugar cerca de la intersección de Hope Street y Pico Boulevard alrededor de las 3 a.m. del sábado.

“Simplemente no entiendo el acto tan insensato y cobarde por parte de esa persona”, Scarlett Wactor, la madre de Johnny, le dijo a NBC4 Los Ángeles.

Los productores de General Hospital emitieron un comunicado sobre la muerte de Johnny el lunes.

“Toda la familia de General Hospital está desconsolada con la noticia sobre el tan temprano fallecimiento de Johnny Wactor. Realmente era único en su especie y un placer trabajar con él todos los días. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus seres queridos durante este difícil momento”, dijo el comunicado compartido vía X.

The entire General Hospital family is heartbroken to hear of Johnny Wactor’s untimely passing. He was truly one of a kind and a pleasure to work with each and every day. Our thoughts and prayers go out to his loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/2wlIM1TpAB

— General Hospital (@GeneralHospital) May 27, 2024