La princesa Kate Middleton ha compartido un vistazo poco común a su vida familiar mientras continúa su lucha contra el cáncer.

El lunes 9 de septiembre, la princesa de Gales dio a conocer nuevas imágenes en video en las que aparecen su esposo, el príncipe William, y sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

“Los últimos nueve meses han sido increíblemente difíciles para nosotros como familia”, dijo Kate, de 42 años, en una declaración en video mientras hacía referencia a su lucha contra el cáncer. “La vida como la conoces puede cambiar en un instante y hemos tenido que encontrar una manera de navegar las aguas tormentosas y el camino desconocido”.

Aunque Kate describió su trayectoria de salud como “compleja, aterradora e impredecible” para su familia, confirmó que sus tratamientos de quimioterapia han concluido.

“A pesar de todo lo que ha sucedido antes, entro en esta nueva fase de recuperación con un renovado sentido de esperanza y aprecio por la vida”, dijo. “William y yo estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido y hemos obtenido mucha fuerza de todos aquellos que nos están ayudando en este momento. La bondad, empatía y compasión de todos ha sido verdaderamente conmovedora”.

Mientras Kate ofrecía su actualización, los seguidores de la realeza pudieron ver imágenes poco comunes del príncipe George, de 11 años, la princesa Charlotte, de 9 años, y el príncipe Louis, de 6 años, jugando en el parque con su mamá y su papá.

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL

