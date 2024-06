Mira lo que la hiciste hacer.

Apenas 24 horas después de que Dave Grohl de Foo Fighters insinuara que Taylor Swift no toca en vivo, la estrella pop hizo un comentario puntual durante su tercer concierto del ‘Eras Tour’ en el Estadio Wembley de Londres el domingo 23 de junio.

“Cada uno de los miembros de mi banda, cada uno de nuestro equipo, mi banda que va a tocar en vivo para ustedes durante 3.5 horas esta noche, se lo merecen”, expresó Swift, animando a sus fans a aplaudir a su banda, según un video publicado en redes sociales. “Y también cada uno de mis compañeros artistas. Y ustedes son muy generosos al darnos esto, nunca lo olvidaremos”.

🏟️| Taylor shouts out her incredible band, crew, and fellow performers after the standing ovation 🫶

“Every one of my band members, every single one of our crew, my band who’s gonna be playing live for you for 3.5 hours tonight, they deserve this so much. And so does every one… pic.twitter.com/7E9CKcIAa4

— Taylor Swift Updates 🩶 (@swifferupdates) June 23, 2024