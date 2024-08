La familia de Jason Lytton —incluida su esposa Ashley Lytton, de la que está separado— ha revelado cuál es su postura tras su condena por explotación sexual de un menor.

La serie de Hulu Betrayal: A Father’s Secret, que se estrenó en julio de 2024, exploró el caso de Jason utilizando información del podcast de crímenes reales “Betrayal”. Jason fue arrestado inicialmente en 2021 por 100 cargos de explotación sexual de un menor después de que Ashley — su esposa de varios años — descubriera imágenes de abuso sexual infantil en su computadora. (Más tarde se descubrió que algunos de los videos los había filmado Jason de Avaya, la hija de Ashley, a quien tuvo con su exesposo Matt).

Las autoridades de Utah posteriormente encontraron más de 1,000 de estas imágenes en el teléfono de Jason después de obtener una orden de registro. Sin embargo, finalmente fue acusado de dos cargos menores de voyeurismo, un delito grave de tercer grado por obstrucción de la justicia y 10 cargos de delito grave de segundo grado por explotación sexual de un menor.

Después de que Jason llegara a un acuerdo de culpabilidad, fue condenado a 329 días en la cárcel del condado de Salt Lake y dos años de libertad vigilada. También se le prohibió el acceso a internet y se le requirió completar un programa de comportamiento cognitivo y una evaluación de salud mental. La sentencia de Jason indicaba que tendría que participar en una clase de paternidad y cumplir con las condiciones de los delincuentes sexuales del Grupo A.

Ashley y sus seres queridos cuestionaron el sistema de justicia penal después de que Jason se librara de ir a la cárcel. A pesar de no participar en el programa, durante la docuserie se reprodujo la declaración de Jason en su sentencia de 2022.

“Siento mucho el dolor y el daño que he causado a mi familia. Me duele el corazón, deseando que hubiera algo que pudiera decir o hacer para arreglar esto. Quiero pedirle perdón a Avaya por destruir el lugar seguro de su vida. Le fallé como padre y abusé de su amor y de la confianza que tenía en mí”, dijo entonces. “Quiero pedir perdón a Ashley por el dolor y el sufrimiento que le he causado. Le di la vuelta a todo su mundo y destruí a su familia en el proceso. También quiero pedir perdón a los niños de las fotos que miré”.

Jason terminó cumpliendo 10 meses en la cárcel del condado antes de ser liberado por buen comportamiento. Ha continuado viviendo en la misma ciudad que su esposa separada después de registrarse como delincuente sexual.

Sigue leyendo para ver lo que se sabe hasta ahora sobre la situación actual de Jason con Ashley, sus hijos y más:

Ashley, la esposa separada

Después de su separación de Matt, Ashley encontró amor con Jason y él se convirtió en una figura paterna para sus dos hijos mayores. La pareja luego amplió su familia con su hija Olivia mientras Ashley notaba que la salud mental de Jason se deterioraba.

Ashley detalló en Betrayal: A Father’s Secret cómo accidentalmente encontró miles de imágenes de abuso sexual infantil en el teléfono de Jason, lo cual reportó a las autoridades. Ella intentó brevemente reconciliarse una vez que Jason fue liberado de la prisión antes de su sentencia, pero finalmente cortó lazos.

Según la serie documental, Jason actualmente vive en la misma ciudad que Ashley y sus hijos como un delincuente sexual registrado. Su divorcio está en curso con Jason teniendo “derecho” a la mitad de sus activos. Los seres queridos de Ashley criticaron a Jason por su presencia continua en su vida, incluyendo asistir al mismo grupo de recuperación en su iglesia.

Ashley también reveló al final del documental que Jason “fue aprobado para un teléfono inteligente”, a pesar de seguir en “su tratamiento de delincuente sexual ordenado por el tribunal”.

Avaya, la hijastra

Además de tener miles de imágenes de abuso sexual infantil, Jason también fue acusado de filmar repetidamente a Avaya sin su conocimiento. Avaya —que ahora tiene 18 años— participó en la serie documental donde abordó su decisión de hablar en la sentencia de Jason en 2022.

“No quiero que él me mire. No quiero que él me vea. No quiero nada de él. Él arruinó completamente a mi familia. Arruinó nuestras vidas”, dijo una grabación de audio de Avaya después de explicar su decisión de usar una sudadera y pantalones deportivos en la audiencia. “Él me arruinó. Mentalmente no soy la misma. Ahora tengo ansiedad extrema. Tengo depresión y tengo un PTSD realmente malo. Quisiera que él estuviera en prisión. No quiero que él mire a otro niño”.

Meses después de que Jason fuera arrestado, Avaya se mudó con su padre biológico Matt porque no se sentía segura en casa. Avaya ha reparado su relación con su madre y ha cambiado su enfoque hacia su futuro, incluso mientras continúa viendo a Jason en su ciudad.

Su hijo sin nombre

Al igual que Avaya, el hijo anónimo de Ashley eliminó a Jason de su vida después de su arresto. Sin embargo, los seres queridos de Ashley recordaron lo difícil que fue para su hijo ya que consideraba a Jason su padre.

“Jason era su mundo entero. Lucha todos los días”, dijo la amiga de la familia Emmy Faucett. “Lucha por tratar de encontrar un sentido de identidad porque toda su identidad estaba vinculada a su padre. Es horrible”.

El hijo de Ashley no participó en la serie documental.

Olivia, la hija

La hija de Jason y Ashley, Olivia, actualmente tiene visitas supervisadas con su padre. En el documental, Ashley y Avaya recordaron la reacción inicial de Olivia cuando Jason desapareció de su vida cuando ella tenía solo 8 años.

“Empecé a dejar que él llamara a mi hija menor. Jason es su padre biológico. Ella era muy pequeña ni siquiera tenía 8 años y no entendía por qué él estaba en un tiempo fuera. Así es como lo expliqué”, mencionó Ashley. “Le dije, ‘Papá hizo una elección muy mala. Y cuando haces una mala elección, hay consecuencias. Y la suya es un tiempo fuera para adultos’. Sin embargo, Avaya y mi hijo no le hablarían”.

Avaya admitió que fue difícil ver a Olivia enfrentar su nueva normalidad, agregando, “Olivia quería realmente hablar con él. Fue triste verla tratar de entender todo al principio. Porque él no merece tenerla”.

Ashley y su familia más tarde expresaron sus preocupaciones sobre la falta de limitaciones impuestas a las visitas de Jason con Olivia. Según el grupo, es probable que el estado de Utah permita que Jason pase a visitas sin supervisión y pernoctaciones con Olivia debido a las leyes de reunificación.

“[Olivia] viene y me pregunta si lo que lleva puesto es apropiado para estar cerca de él”, dijo Ashley a las cámaras. “Porque aunque realmente no lo entiende, sabe que hay una guardia que tiene que tener con él para mantenerse a salvo. Porque yo no puedo. No hay nada que pueda hacer al respecto, que es lo que me asusta de nuestro sistema de justicia penal”.

Justin, el hermano

Al principio del documental, Ashley afirmó que informó al hermano de Jason, Justin, sobre el material de abuso sexual infantil que encontró en su teléfono. Justin supuestamente le pidió a Ashley que no lo denunciara a las autoridades, a pesar de ser él mismo un oficial de policía.

“El hermano de Jason, el oficial Justin Lytton, fue investigado por las autoridades. Finalmente fue absuelto de cualquier delito”, se lee en un mensaje al final de los primeros dos episodios después de que Justin optara por no participar en Betrayal: A Father’s Secret.