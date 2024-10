Eric Roberts lucía “devastado” tras ser eliminado de la temporada 33 de ‘Dancing With the Stars’, pero no intentaba recrear un momento similar al de Anna Delvey. “Es una respuesta muy simple,” dijo Roberts a Us Weekly en exclusiva después del programa en vivo de DWTS el martes 8 de octubre. “Es muy triste que tenga que dejar a Britt Stewart. Es muy feliz no tener que aprender otro baile”.

Roberts, de 68 años, y Stewart, de 35, fueron una de las dos parejas que se fueron a casa de la competencia durante la Hair Metal Night del martes . Cuando la copresentadora de DWTS, Julianne Hough , fue a hablar con Roberts después de su eliminación, él no ofreció mucho en términos de respuestas a sus preguntas. Reginald VelJohnson y Emma Slater también fueron eliminados.

“¿Se trata de otro momento de ‘nada’?”, se preguntó Hough, de 36 años. Roberts se apresuró a negarlo: “No, no”.

Delvey, de 33 años, causó revuelo tras su eliminación a principios de esta temporada por afirmar que no le había quitado “nada” a la competencia en un momento que ahora se hizo viral con Hough. El ex compañero de Delvey, el profesional de DWTS Ezra Sosa , se ha hecho un tatuaje con la palabra “nada” para conmemorar el momento.

Cuando Hough mencionó a Delvey el martes, fue una sorpresa para Roberts.

“Eso me hirió mucho. Me lastimó mis sentimientos”, dijo el actor a ‘Us’ . “Me sentí devastado por lo mal que bailé y me quedé sin palabras. Que me comparen con alguien a quien no conozco realmente me hizo sentir raro, pero estoy bien”.

La eliminación de Roberts se produjo después de una transmisión de DWTS de dos noches. En Soul Train Night, que tuvo lugar el lunes 7 de octubre, él y Stewart bailaron un foxtrot con “Let’s Stay Together” de Al Green . Obtuvieron una puntuación de 24 sobre 40 y dedicaron la rutina a la esposa de Roberts, Eliza. La noche siguiente, Roberts y Stewart obtuvieron un 22 sobre 40 por su pasodoble con “Cherry Pie” de Warrant.

“Aceptar la eliminación nunca es fácil, especialmente cuando simplemente, ya sabes, doy todo de mí a mis parejas”, dijo Stewart a ‘Us’ el martes. “No importa quién sea mi pareja. Voy a hacer que brillen, si puedo. Voy a empujar tanto como pueda”.

La bailarina profesional también dijo que, en general, se siente “decepcionada” por haber visto truncada su participación en la temporada.

“Me entristece no poder verlo todos los días”, agregó, bromeando respecto a que Roberts “reducirá mucho el estrés en su vida” después de salir del salón de baile.

A pesar de su eliminación, Roberts dijo a ‘Us¿ que él y Stewart se llevarán “una gran amistad” del programa.

“Britt y su prometido Daniel Durant, y mi mujer y yo, ya tenemos planeada una cita doble”, dijo Roberts. “Me llevo algo de aquí para siempre.”

Dancing With the Stars se transmite simultáneamente en ABC y Disney+ los martes a las 8 p.m. ET. Puedes ver los episodios en Disney+ al día siguiente.

Reportaje de Mariel Turner