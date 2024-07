Jessica Alba ayudó a su esposo Cash Warren a tener más confianza en su vestuario.

Warren, de 45 años, habló en exclusiva con Us Weekly sobre su evolución en la moda durante la experiencia pop-up de Pair of Thieves en la ciudad de Nueva York el jueves 11 de julio. “[Jessica] me anima a tomar riesgos que probablemente no tomaría por mi cuenta”, confesó a Us Warren, quien es co fundador de la compañía de calcetines y la erigió en 2012 con los amigos Alan Stuart y David Ehrenberg.

Continuó, “Ella me anima a probar nuevos ajustes y nuevas cosas que probablemente no compraría por mi cuenta o no tengo necesariamente la confianza para probarlas”.

Warren le dijo a Us que Alba, de 43 años, “hace un trabajo increíble haciéndome sentir seguro” en nuevas elecciones de moda. “Creo que mucho de la moda y el estilo tiene que ver con cómo te sientes y tu confianza”, explicó, señalando que de los cofundadores de Pair of Thieves, Warren fue votado el que está “más a la moda”.

Cuando aparece en la alfombra roja, Warren puede verse luciendo elegante en trajes de color verde salvia, esmóquines negros y más.

Además de Warren, Alba ha hecho un gran trabajo al vestir a sus hijos, Honor, de 16 años, Haven, de 12, y su hijo Hayes, de 6. Tan solo el mes pasado, Honor y Haven fueron vistas usando los vestidos vintage de su madre en el estreno de Trigger Warning en Los Ángeles.

Honor, por su parte, llevó el vestido de cuadros de Prada de su madre del estreno de Valentine’s Day en 2007. Haven, por otro lado, lució el vestido midi de mezclilla de Dolce & Gabbana que la actriz llevó al panel de Good Luck Chuck en la Comic-Con de San Diego en 2010.

En ese momento, Alba elogió a través de las redes sociales que sus hijas usaran sus viejas piezas. “Me encanta ver a mis niñas usar algunas de mis piezas archivadas y añadir su propio toque 🫶🏽”.

Warren también habló con Us sobre Honor y Haven usando la ropa de su madre, compartiendo, “Es bastante alucinante tener dos adolescentes y una que ahora es más alta que su madre”.

Agregó, “Y luego [Haven] casi tiene la altura de su madre. Jessica y yo nos sorprendemos todo el tiempo de lo rápido que está sucediendo todo”.

Con reportajes de Nikaline McCarley