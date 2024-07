Travis Kelce triunfó en un concurso de karaoke el jueves 11 de julio, demostrando que puede mantener su propio nivel musical al lado de su novia Taylor Swift.

Kelce, de 34 años, asistió al 35º Campeonato Anual American Century de golf en Lake Tahoe, California, el jueves, donde participó en una ronda de karaoke. Según los videos en las redes sociales, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs cantó ‘Here I Go Again’ de Whitesnake, lo que le ayudó a ganar.

‘Taylor, esto es para ti’, bromeó Kelce en el micrófono, fingiendo llorar, mientras sostenía un trofeo de vidrio con forma de micrófono. ‘Los quiero a todos’, exclamó.

Uno de los presentadores del evento proclamó que Kelce estaba ‘muy feliz’ de ganar el premio, y añadió: “Esto es lo mejor que le ha pasado este año”. La estrella pop estuvo ausente el jueves, ya que empieza sus conciertos en Milán este fin de semana.

Kelce ha estado saliendo con Swift, de 34 años, desde el verano de 2023 después de asistir a su ‘Eras Tour’ en Kansas City el pasado julio.

“Fue un espectáculo increíble. Kansas City se lució. Todos estaban vestidos de rosa y morado, enloquecidos por ella”, comentó Kelce en un episodio de su podcast ‘New Heights’ en ese momento, y mencionó que quería conocer a Swift e intercambiar números telefónicos.

Añadió: “Me decepcionó que no hable antes o después de sus espectáculos porque tiene que cuidar su voz para las 44 canciones que interpreta. Recibí un montón de pulseras estando allí, pero quería darle una con mi número a Taylor Swift”.

Aunque Kelce no pudo conocer a Swift entre bastidores, ella finalmente escuchó sus súplicas “metaleras” en el podcast y se puso en contacto con él de manera privada. Empezaron a salir “inmediatamente”, le comentó ella a TIME en diciembre de 2023. La pareja hizo pública su relación en septiembre de 2023 cuando Swift asistió por primera vez a un juego de los Chiefs de Kelce.

Swift apoyó a Kelce en 13 juegos de la NFL, incluyendo el Super Bowl LVIII de febrero, en el que ganaron los Chiefs, y el atleta profesional le devolvió el favor. Entre sus compromisos atléticos, Kelce viajó para ver muchos de los conciertos internacionales del ‘Eras Tour’ de Swift este verano. En junio, incluso hizo su debut oficial en el escenario durante el tercer concierto de Swift en el Estadio de Wembley en Londres.

“No es muy propio de mi. No soy grande, no me gusta subir a los escenarios. Había mucha gente allí, no me sentía como en casa”, dijo Kelce en su podcast a principios de este mes. “En un principio le mencioné a Tay, le comenté: ‘¿Qué tan gracioso sería salir en una de las bicicletas durante el set de 1989?’. Empezó a reírse, y me dijo: ‘¿En serio estarías dispuesto a hacer algo así?’”.

Kelce continuó: “Le respondí: ‘Me encantaría hacer eso, ¿estás bromeando?’. He visto el espectáculo lo suficiente, pueden ponerme a trabajar. Y seguro que ella encontró la parte perfecta del espectáculo para que yo entrara”.

En lugar de pasear en bicicleta por el escenario mientras Swift cantaba ‘Blank Space’, Kelce se unió a los bailarines Kam Saunders y Jan Ravnik para el acto de transición de ‘Tortured Poets Department’. Los tres hombres, vestidos con trajes y sombreros de copa a juego, fingieron revivir a Swift entre ‘The Smallest Man Who Ever Lived’ y ‘I Can Do It With a Broken Heart’.

Posteriormente, una fuente le dijo a Us Weekly que la pareja planeó la aparición de Kelce con motivo de su primer aniversario.

“Fue un momento especial para marcar el hito en su relación”, explicó la fuente en exclusiva a Us Weekly en julio. “La agenda de Travis estará muy ocupada muy pronto y ellos querían hacer algo especial y crear un momento memorable para los fans mientras él estaba allí”.