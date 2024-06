Travis Kelce recibió un trato real en el ‘Eras Tour’ de Taylor Swift en Londres el viernes 21 de junio, y está contando todo sobre su encuentro con el príncipe Guillermo.

“Hombre, era el tipo más increíble”, comentó Travis, de 34 años, en el podcast que tiene con su hermano Jason Kelce ‘New Heights’, el miércoles 26 de junio. “¡Fue increíble!”.

“No me di cuenta porque obviamente estábamos detrás del escenario cuando lo conocimos, él estaba con los pequeños George y Charlotte, y fue un absoluto placer conocerlos”, continuó Travis.

Sin embargo, el ala cerrada de los ‘Kansas City Chiefs’ admitió estar inseguro sobre el protocolo real.

“No estaba seguro de si debía inclinarme ante ellos, hacer una reverencia, o ser un idiota americano y darles la mano”, dijo.

Jason, de 36 años, explicó que él y su hermano “recibieron una advertencia” de cómo debían saludar a la realeza.

“Pero dijeron que, como no estábamos en un evento real oficial, no necesitábamos inclinarnos o hacer una reverencia. Si hubiera sido un encuentro oficial con la realeza, entonces habría sido así. Pero aún así lo llamé Su Alteza Real”, dijo Jason.

Travis concluyó que Guillermo fue “muy auténtico, muy genial”.

Swift, de 34 años, dio inicio a tres noches consecutivas en el Estadio Wembley el viernes, presentándose para una multitud de estrellas que incluían a Travis, Jason, de 36 años, y Kylie Kelce, entre otros invitados VIP. Us Weekly confirmó el viernes que el príncipe Guillermo llevó al príncipe George, de 10 años, y a la princesa Charlotte, de 9 años, al concierto en honor a su cumpleaños 42º.

El trío real vio el espectáculo desde una suite privada, pero eso no les impidió tener un momento especial con Swift. Ella sorprendió a los fans el sábado 22 de junio, al compartir un selfie con Travis, Guillermo, George y Charlotte.

“¡Feliz cumpleaños, amigo! Los conciertos en Londres empiezan de maravilla 🇬🇧🇺🇸🤝”, escribió ella en el pie de foto.

Es la primera vez que Swift comparte una foto de Travis, pero ese no fue el único debut del fin de semana. Travis se unió a su novia en el escenario en el concierto del domingo 23 de junio y el internet nunca volvió a ser el mismo.

Durante una pausa en el set de ‘The Tortured Poets Department’, Swift es revivida por sus bailarines después de cantar ‘The Smallest Man Who Ever Lived’. En un show regular, dos hombres vestidos de esmoquin y sombrero de copa preparan a Swift para interpretar ‘I Can Do It With a Broken Heart’, pero la audiencia del domingo vio un ayudante extra en el escenario. Travis llevó a Swift a un sofá antes de que ella se cambiara de atuendo, y ella le lanzó un beso mientras se alejaba.

Swift celebró el especial momento a través de Instagram mientras resumió su fin de semana en Londres, compartiendo una foto de ella y Travis en el escenario.

“La primera ronda en el Estadio Wembley fue tan surrealista. Mirar una multitud de 90,000 fans cada noche y escuchar ese VOLUMEN… Fueron algunas de las multitudes más ruidosas que he escuchado. Las secciones acústicas fueron increíbles. … Y todavía me río/emociono por el debut de @killatrav en el Eras Tour 🥰”, escribió el lunes 24 de junio. “Nunca voy a olvidar estos conciertos. No puedo esperar para hacerlo 5 veces más en agosto. El próximo: ¡Dublín! 🇮🇪”.

La pareja, que ha estado saliendo desde el verano pasado, ha pasado todo el tiempo posible junta durante la gira de Swift y la temporada baja de la NFL de Travis. Después del concierto del domingo, la pareja fue vista en el popular lugar de Londres ‘The Chiltern Firehouse’, donde festejaron hasta altas horas de la madrugada con Phoebe Waller-Bridge, Sophie Turner y más amigos famosos.